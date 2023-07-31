Davutoğlu’ndan CHP’lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde tarihi hezimet yaşayan muhalefet kanadında krizlerin ardı arkası kesilmiyor.
Seçimlerin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP ve İYİ Parti arasında karşılıklı "yerel seçim" restleşmeleri devam ederken, ittifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulundu.
"10 MİLLETVEKİLİ İLE ÖLÇÜLEMEYECEK BİR FEDAKâRLIK YAPTIM"
Kimi siyasi isimlerin kendisi hakkında "Hiç oy almadan 10 milletvekili kazandı" ifadelerini kullanmasına sinirlenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, "Ben, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım" dedi.
Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ben, entelektüel, ilmi, akademik ve siyasi toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım, 10 milletvekili ile ölçülmeyecek bir fedakarlık bu. Kasım 2015'te bana yüzde 49,5 oy vermiş idarecileri karşıma alıp o kitlelere yabancılaşma pahasına 'Yanlış yapıyorlar, size başka bir alternatif sunuyorum' dedim. Bu az bir bedel değildir."