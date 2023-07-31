Davutoğlu’ndan CHP’lileri çıldırtacak sözler: 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, entelektüel, ilmi, akademik ve siyasi toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptım, 10 milletvekili ile ölçülmeyecek bir fedakarlık bu. Kasım 2015'te bana yüzde 49,5 oy vermiş idarecileri karşıma alıp o kitlelere yabancılaşma pahasına 'Yanlış yapıyorlar, size başka bir alternatif sunuyorum' dedim. Bu az bir bedel değildir."