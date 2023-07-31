Devlet çiftçinin yanında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere gittiği Konya'da, Bağrıkurt Mahallesi'nde Bakanlık tarafından geliştirilen Çesit-1252 Makarnalık Buğdayı'nın hasadına katıldı. Biçerdöver kullanan Yumaklı, çiftçilerle de bir süre sohbet etti. Bakan Yumaklı sona Konya Ticaret Borsası'nda düzenlenen Tarımsal Üretim Planlaması Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Ülke genelindeki buğday ve arpa hasatlarına da değinen Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 70, arpa hasadının da yüzde 80'inin tamamlandığını söyledi.Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yoğun alım kampanyası yürüttüğünü anlatan Bakan Yumaklı, "TMO'nun kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleşen en yüksek günlük alım miktarı olan 200 bin tona ulaştı. Bir günde 200 bin ton aldı. Yine 584 alım noktasıyla tarihinin en yüksek alım noktasına çıktı. Hasat başlangıcından itibaren 5,7 milyon ton hububat aldı. Bu alımın 5,3 milyon tonu sadece temmuz ayında alındı. Yani bir ayda TMO 5,3 milyon ton hububat aldı" dedi. Bakan Yumaklı, devletin üretenin ve çiftçinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Bugüne kadar almış olduğu ürünlerin bedeli de yaklaşık 46 milyar lira. Bu da yaklaşık her gün 1.5 milyar liralık bir ödemenin çiftçilerimize yapıldığı anlamına gelir. Bundan sonra hasat döneminin sonuna kadar TMO 10 milyon ton hububat alacak. Başka bir rekor da 440 bin randevuyla 10,1 milyon tonluk ürün için randevu verilmesi oldu." diye konuştu.