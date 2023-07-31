‘Hoparlör’ tehdidin tanığı oldu “Çok yakında öleceksin” tehdidinden aile dostu çıktı

İlginç olay 2021 yılının Şubat ayında İstanbul Pendik'te yaşandı. 38 yaşındaki Şükran B. gece 02.10 sıralarında bir telefon aldı. Oğluyla oturduğu sırada gizli numaradan gelen çağrıdan şüphelenen kadın telefonu açtı, karşı tarafın sesine oğlunun da şahit olması için telefonu hoparlöre aldı. Kendisini tanıtmayan bir erkeğin "öleceksin, çok yakında öleceksin, sen öldün" sözleriyle şoke olan kadın telefonu kapattı. Sabah ilk iş adliyeye giderek şikayetçi oldu.

TELEFON SAPIĞI AİLE DOSTU ÇIKTI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, gizli numaradan Şükran B.'ye ölüm tehdidinde bulunan şüpheliyi tespit etti. Arama kayıtlarına göre 19 yaşındaki Emrecan A.'nın, vefat eden babasının hattı üzerinden talihsiz kadını ölümle tehdit ettiği belirlendi. Dahası telefon sapığının Şükran B.'nin aile dostu olduğu ortaya çıktı. Emrecan A. aile dostu olarak tanıdığı kadını aradığını hatırlamadığını, konuyla ilgisi olmadığını iddia etti. Babasının üzerine kayıtlı olan hattı bir süre kullandığını ancak olay günü kullanıp kullanmadığını da hatırlamadığını ileri sürdü.

SAVCILIKTAN HOPARLÖR TESPİTİ

Tüm inkarın ardından savcılık kritik detaylara dikkat çekti. Şükran B.'yi arayan hattın Emrecan A. tarafından kullanıldığını belirten savcılık, şüphelinin bu durumu inkar etse de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) alınan verilere göre arama yapıldığı kanıtlandı. Dahası aramanın hoparlöre almasıyla tanık da oluştuğunun altını çizen savcılık, şüphelinin "tehdit" suçundan 2 yıla kadar hapsini istedi.