İmamoğlu AK Parti’nin hizmetlerine sarıldı

'İHALELERİ İPTAL ETTİNİZ'

Belediye Başkanı Arısoy, İBB Başkanın hizmet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ah başkan ah… İSKİ hizmet binasının yapımı AK Parti döneminde başladı. Mart 2019'da camları bile takılmış hâldeydi. 2 yıl bekletip açılış yaptınız. Neyi beklediniz? 10. Yıl Caddesi'ndeki dere ıslahının ihalesi de AK Parti döneminde yapıldı. Tamamlanması için cadde neredeyse 1 yıl kapatıldı. Çektiğimiz trafik eziyeti defalarca haber oldu. Seçim geliyor diye, zorla, aylar sonra bitirdiniz. Gelelim videoda olmayanlara… Zeytinburnu Spor Salonu için yapılan kamulaştırmadan vazgeçmeye kalktınız, engelledik. Deprem nedeniyle yıkılan spor salonunun arazisi hâlâ boş. Neyi bekliyorsunuz? Marmaray'ın üzerini aylarca kapatamadınız. Biz üstlendik ve 38 günde Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nı bitirdik. Kazlıçeşme Sanat'a el koymaya kalktınız. İzin vermedik ve Kazlıçeşme Sanat'ı İstanbul'un parlayan yıldızı yaptık. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ruhsatını iptal ettiniz. İnşaatı durdurup ceza kestiniz. Biz durmadık. Zeytinburnu, Mart 2024'te yeniden Türk basketbolunun merkezi olacak inşallah. Zeytinburnu'nda itfaiye için yer verdik. Ama hâlâ harekete geçemediniz. İtfaiye prefabrik yapıda hizmet vermeye çalışıyor. Zeytinburnu'nda otopark önemli bir mesele iken siz bir de Beştelsiz Otopark ihalesini iptal ettiniz. Zeytinburnu'nda çok şey değişti, hemşehrilerimiz bunu biliyor, yaşıyor. Fakat bunun sizinle alakası yok Sayın Başkan. Daha önce de söylemiştim. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez!" dedi.