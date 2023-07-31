İmamoğlu AK Parti’nin hizmetlerine sarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından Zeytinburnu'nda kendisi döneminde yapıldığını iddia ettiği projeleri paylaştı. Ancak İmamoğlu'nun paylaşımının sadece aldı olduğu AK Parti döneminde yapılan projeleri bir kez daha sahip çıktığı ortaya çıktı.
İmamoğlu'na yanıt hem Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan hem de İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı, Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'dan geldi.
'İHALELERİ İPTAL ETTİNİZ'
Belediye Başkanı Arısoy, İBB Başkanın hizmet iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ah başkan ah… İSKİ hizmet binasının yapımı AK Parti döneminde başladı. Mart 2019'da camları bile takılmış hâldeydi. 2 yıl bekletip açılış yaptınız. Neyi beklediniz? 10. Yıl Caddesi'ndeki dere ıslahının ihalesi de AK Parti döneminde yapıldı. Tamamlanması için cadde neredeyse 1 yıl kapatıldı. Çektiğimiz trafik eziyeti defalarca haber oldu. Seçim geliyor diye, zorla, aylar sonra bitirdiniz. Gelelim videoda olmayanlara… Zeytinburnu Spor Salonu için yapılan kamulaştırmadan vazgeçmeye kalktınız, engelledik. Deprem nedeniyle yıkılan spor salonunun arazisi hâlâ boş. Neyi bekliyorsunuz? Marmaray'ın üzerini aylarca kapatamadınız. Biz üstlendik ve 38 günde Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nı bitirdik. Kazlıçeşme Sanat'a el koymaya kalktınız. İzin vermedik ve Kazlıçeşme Sanat'ı İstanbul'un parlayan yıldızı yaptık. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ruhsatını iptal ettiniz. İnşaatı durdurup ceza kestiniz. Biz durmadık. Zeytinburnu, Mart 2024'te yeniden Türk basketbolunun merkezi olacak inşallah. Zeytinburnu'nda itfaiye için yer verdik. Ama hâlâ harekete geçemediniz. İtfaiye prefabrik yapıda hizmet vermeye çalışıyor. Zeytinburnu'nda otopark önemli bir mesele iken siz bir de Beştelsiz Otopark ihalesini iptal ettiniz. Zeytinburnu'nda çok şey değişti, hemşehrilerimiz bunu biliyor, yaşıyor. Fakat bunun sizinle alakası yok Sayın Başkan. Daha önce de söylemiştim. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez!" dedi.
'İÇİNE DÜŞTÜĞÜNÜZ DURUM GERÇEKTEN ÇOK HAZİN'Kaynar ise İmamoğlu'na cevaben şunları söyledi: İBB gibi bir kurumu yöneten kişi şunları yazarken utanır. Yazdıklarından senin yaptığın sadece yol yenileme dediğin 2 caddenin kaldırım ve asfaltını yenileme işi. Onu da yaparken bölge halkını adeta bezdirdin. 10.yıl caddesindeki kanal yenileme işi 2018 yılında başladı 2019'da büyük bir kısmı bitmişti.
100-150 metrelik mesafeyi bitirmek için 3,5 yılda çektirdiğine İstanbullular şahit. Balkan Parkı dediğin yerin dolgusu ve diğer işlemleri önceki dönemde bitmişti, yaptığın sadece peyzaj düzenlemesi ve ucube bir heykel. Kentsel dönüşüm ve imar çözümleri dediğinle ilgili ne yaptığını biz de merak ediyoruz. İSKİ binası zaten sen göreve gelmeden bitmişti sadece açılışını yaptın. İçine düştüğünüz durum gerçekten çok hazin. Zeytinburnu halkı 5 yılda hiçbir şey yapmamanızın hesabını 2024 yerel seçimlerinde soracak az kaldı."