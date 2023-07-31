İslam tarihçisi Mustafa Sabri Küçükaşçı’yı kaybettik

VATAN SEVDALISI BİR İLİM İNSANI

Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı (59) kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 2013- 2015 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğüapan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, 2015- 201 arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. qKüçükaşçı, Konya'nın manevi mimarlarından Hacıveyiszade Mustafa Efendi'nin torunu olarak biliniyor. Cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak Küçükaşçı Mihrişah Valide Sultan külliyesinde toprağa verilecek.Dr. KüçükaşcıCumhurbaşkanlığıMilli Saraylar İdaresiBaşkanlığı danışmakurulu ve Türk TarihKurumu asil üyesiydi..TUBA-MAARİF Vakfıortaklığında hazırlananTürk EğitimTarihi ansiklopedisininilim heyeti üyeliğiniyaptı. ÇamlıcaCamii Çamlıcaİslam EserleriMüzesi'nin kuruluşundaBilimKurulu başkanlığıyapan Küçükaşçı2015'den beri1966'da kurulanİstanbul TopkapıSarayı MüzesiniSevenlerDerneği'nin deyönetim kurulubaşkanlığnı yapıyordu.Prof.Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'nın vefatı üzerine siyasiler ve bürokratlardan taziye mesajları yağdı.Kültür ve Turizm Bakanlığımız döneminde Topkapı Sarayı Müdürü olarak görev yapan, İslam Tarihçisi, değerli ilim adamı Prof. Dr. Küçükaşçı kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.Sevgili arkadaşım, Konyalı hemşehrim, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kıymetli hocama Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, tarih camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah.Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli ilim insanlarından, Türk Tarih Kurumumuzun Bilim Kurulu Üyesi, Bakanlığımıza bağlı İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya Allah'tan rahmet, diliyorum.İslam tarihine dair önemli çalışmalar kaleme alan Prof. Dr. Küçükaşçı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hocamızın mekânı cennet, makamı âli olsun."Ülkemizin değerli ilim insanlarından; Şehir Ekranı platformumuzda çok kıymetli programlar yaptığımız, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı hocamız Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Güzel insandı, iyi Müslümandı Mustafa abimiz. Konya'mız için birlikte çalıştığımız konularda memleket sevdasına şahitlik ettik. Şehrimizin yetiştirdiği değerli ilim insanı, Hacıveyiszade Hocamızın torunu kıymetli büyüğümüz Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Hakk'a yürüdü. Dua bekleriz. Başımız sağ olsun, Allah rahmet etsin.MilliSavunma Üniversitesi Rektörü ve SABAH yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Küçükaşçı'nın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi: 30 yıllık dostluğumuz olan Küçükaşcı Türkiye'nin önde gelen tarihçilerindendi. Küçükaşcı, Türkiye'de çok az kişinin çalıştığı İslam tarihi alanında araştırmalar yaptı. İslamiyet'in en kutsal yerleri olan Haremeyn üzerine araştırmalar yaptı. Cahiliye'den Emeviler'in Sonuna Kadar Haremeyn ve Abbasiler'den Osmanlılar'a Mekke-Medine Tarihi isimli kitapları Türkiye'de bu Alanda yapılmış en önemli araştırma. İnsan olarak ise kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği bir dosttu. Kimseyi kırmaz, hep olumlu düşünürdü. Peygamber aşığıydı. Peygamber sevgisinin Türk milletinin hayatında çok önemli bir yeri olduğuna inanırdı. Hayatı boyunca hep Türk milletinin daha ileri gitmesi için çalıştı. Mekanı cennet olsun.