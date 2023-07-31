Kamuda hâlâ 250 bin FETÖ’cü bulunuyor

17-25 Aralıkdarbe girişimi sırasında FETÖ'ye yargı içerisinden ilk tepkiyi veren Cumhuriyet Savcısı ola- rak tarihe geçen Mehmet Demir, FETÖ'ye dair önemli açıklamalar yaptı. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin ardından örgüt mensupları hakkında çok sayıda dava açıldı. Devletin birçok kurumunda bulunan FETÖ mensupları hakkında 7 yıl içerisinde çeşitli operasyonlar da yapıldı. Kripto bir örgütlenme olduğu için kurumlarda gizlenen FETÖ'cülerin hâlen görevde olduğu dillendiriliyor.Konuya değinen eski Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir de konuya ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz aylarda emekli olan Mehmet Demir, kamuda halen FETÖ'cülerin olduğu uyarısını dile getirirken; örgüt mensuplarına dikkat çekti. Demir, "Daha önce her platformda ve tüm medyada söylediğim bir şeyi yeniden söyleyeyim; 4 milyon kamu görevlisi var. FETÖ'cüler bunun yıllar boyunca yüzde 10'unu ele geçirmiş olsa, 400 bin eder. Şimdiye kadar atılan ve ayrılan sayısı 150 bin. Geride hâlâ kamuda 250 bin FETÖ'cü var" dedi. Demir, "Devletimiz uyanık olsun. Mücadeleyi asla gevşetmesin. Tehlike devam ediyor" ifadelerini kullandı.