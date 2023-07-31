Kılıçdaroğlu muhaliflerini teker teker egale ederken CHP Gaziantep İl Başkanı "demokrasi için" istifa etti

CHP Gaziantep İl yönetim kurulu toplantısında İl Başkanı Neşet Uçar istifa ettiğini açıkladı.

Uçar, istifasını şu açıklamayla duyurdu:""Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Kıymetli Gaziantepliler; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet Halk Partisini bir adım ileri taşımak için hayatım boyunca mücadele ettim. 14 ve 28 Mayıs seçimlerine giden süreçte de İl Başkanı olarak partimizin alabileceği en yüksek oyu alabilmesi için mücadele ettik. Partimizin Gaziantep'te uzun bir zamandan bu yana düşüşte olan oylarını yüzde 15'ten alarak yüzde 20.4'e çıkardık. Ancak bu artış seçimleri kaybetmiş olmamız nedeniyle bir anlam kazanamadı. Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum."