RTÜK’ten şiddet içerikli yayınlara uyarı: Gereği yapılacak!

"NE AHLAKİDİR NE DE İNSANİ..."

Haber bültenleri de dahil kuşak programları ve dizi filmlerde şiddetin her türlüsünün ekranlarda olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması Kanun'a aykırıdır. Şiddetin olağan bir olaymış gibi gösterilmesi, bu içeriklerden çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılması ve topluma benimsetilmeye çalışılması ne ahlakidir ne de insani.

Bahse konu reyting beklentisiyle yapılan şiddet odaklı yayın tutumu hiçbir basın meslek ilkesine de sığmaz. Ayrıca, yayınlardaki şiddet sarmalı tüm yayıncıların ortak imzasını taşıyan 'Görsel-İşitsel Yayın Etik İlkeleri'ne de aykırıdır. Söz konusu şiddet içeren kişisel olayların yayınlara taşınması mahkeme kararlarıyla da yayın yasağı kapsamına alınmaktadır."