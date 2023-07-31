Sarçahane’ye pankart asıldı: Bankamatikçi İBB Başkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de protesto edildi. Birol Durmuş adındaki bir kişi 'Bankamatikçi İBB Başkanı' yazılı pankartı İBB binasının karşısına astı. İBB iştiraki İSPARK'tan pandemi döneminde yasak olmasına rağmen işten çıkartıldığını süreç içerisinde sıkıntıdan kanser olduğunu Akciğerinin bir kısmının aldığını belirterek İBB Başkanı İmamoğlu'nu protesto etti.

4 YILDIR GEZİYOR ÇALIŞMADAN PARA ALIYOR

İBB karşısındaki parka 'Bankamatikçi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu' pankartını asan Durmuş, İBB Başkanın 6 ay önce kendisiyle görüşme sözü vermesine rağmen sözünü tutmadığını belirttiği konuşmasında, "Seçim döneminde 'verim mazbatamı, verin mazbatamı' diyordu. Mazbatasını aldı. Dört yıldır bak adam Yunanistan'da, bir bakıyorum Diyarbakır'da, bir bakıyorum Erzurum'da, bir bakıyorum Bodrum'da tatil yapıyor, tatile gidiyor. Kışın 2 ay kayağa yazın 2 ay denize gidiyor, 4 ay öyle geçiyor. Sel oluyor, felaket oluyor, deprem oluyor. Beyefendi rakı balıkla geçiriyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Sürekli yatışta. Başkan olduğu için devlet tarafından kendisine maaş yatırılıyor. O parayı aldığında ailesine yedirdiğinde içi nasıl rahat ediyor. Helal mi o para? Helal para mı yediriyor? Çalışmadan hiçbir şey yapmadan maaş alıyor" diye konuştu.

'KAÇ TANE BANKAMATİKÇİ ÇALIŞANI VAR?'

İmamoğlu'nun 'herkesin başkanı olma' sözü vermesine rağmen kendisi dahil 17 bin kişiyi sadece siyasi görüşleri nedeniyle işten çıkarttığını belirten Durmuş, "İşten çıkartılan arkadaşlarımız tek tek tazminat davalarını kazanıyor. İBB Başkanı kamu zararına sebep oluyor. Bizim yerimize 50 binden fazla kişiyi aldı. Ben devlet büyüklerime sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hiçbir şey yapmamaktadır ve kamuyu zarara sokmaktadır. Bizi çıkarttıktan sonra işe aldığı 50 bin kişi içinde kaç bin tane kişi İmamoğlu gibi işe gitmiyor? Kaç tanesi senin gibi yatarak para kazanıyor. Belediyede çalışan arkadaşlarıma sesleniyorum. İmza defterinde ismini görüp de kendisinin görmediği şahısları şikayet edin. Kim olursa olsun bunları İçişleri Bakanlığına şikayette bulunun. İsminizi açıklamadan verin ki bunlar kinci insanlar çünkü. Bakalım kaç kişi çıkacak. Eminim vardır çünkü başkanları ne ki elemanları da olsun. Armut dibine düşer" dedi.