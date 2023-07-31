Şehit bebek Bedirhan ve annesi mezarı başında anıldı

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Tugay Oğuz'un yanı sıra ilçe protokolü, şehitlerin mezarı başında dua edip mezarlara karanfil bıraktı.Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda; Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu.