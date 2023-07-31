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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:37

Şehit bebek Bedirhan ve annesi mezarı başında anıldı

2018 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, vefatlarının 5’inci yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.

İHA
Şehit bebek Bedirhan ve annesi mezarı başında anıldı
Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Tugay Oğuz'un yanı sıra ilçe protokolü, şehitlerin mezarı başında dua edip mezarlara karanfil bıraktı.
Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda; Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret etmişti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve Bedirhan bebek şehit olmuştu.
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Şehit bebek Bedirhan ve annesi mezarı başında anıldı
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