40 yıl sonra devlet desteğiyle köylerine döndüler

Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı, İçişleri Bakanlığının "Köye Dönüş Projesi" kapsamında, 99 haneye sahip İdil'deki Mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçti. Onları huzura kavuşan köylerine davet etti. İlk etapta Almanya'da yaşayan 5 aile duydukları özlemle köylerine dönmeye karar verdi. Valilik ve Kaymakamlıkça köyde, yol, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi yapıldı.Köylüler tarihi evlerini restore etmeye başladı. Valilik ve Kültür Varlıkları koruma vakfı tarafından köyde yeni yapı yapılması yasaklandı. Eski tahrip olmayan evler yeniden restore edildi. Yeni ev yapmak isteyen vatandaşlar için ise köyün aşağısında imara uygun yeni bir alan belirlendi. Köye gelen Ezidiler de yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları evlerini onarmaya başladı. Huzur ve güven ortamı içerisinde çalışmalarına devam eden Ezidiler bir daha köylerini terk etmek istemiyorlar. Ömürlerinin geri kalanını Mağara köyünde geçirmek isteyen Ezidiler, yurt dışında olan vatandaşlara da köylerine geri dönüp sahiplenmeleri için çağrıda bulunuyor.Almanya'da yaşayan 8 çocuk babası(67): . Devlet bize çok imkan verdi. Sayın Valimiz, Kaymakamımız biz yardımcı oldular. Elektriğimizi, suyumuzu, kanalizasyonumuzu yaptılar. Hepsi yeraltında. Avrupa standartına göre yapmışlar. Sağolsunlar. Şimdi bir korkuda yok. Daha da gurbette yaşamak istemiyorum.Almanya'da yaşıyoruz. 40 senedir oraya gittik. 8 çocuğum var. Biz buraya tekrar geldik. Ev yapıyoruz. Burası bizim toprağımız. Yerimiz. Almanya'da ölenlerimiz varsa üzerinden 20-30 senede geçse cenazemizi buraya getiriyoruz. Burası köyümüz, taşımız toprağımız. Buraya geldiğimde sanki yeni dünyaya geldim.