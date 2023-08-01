AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Yerel seçimler için kollarımızı sıvadık

Bu zamana kadar gençlerin en fazla belirleyici olduğu ve en kritik seçim 2023 seçimleriydi. Bu noktada tüm siyasi partiler gençlerle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı. AK Parti olarak gençlerle iletişimimizi sadece seçim bazlı yürüten bir parti değiliz. Kurulduğumuz günden bu yana gençleri doğrudan siyasetin öznesi ve gençlerin hangi alanda talepleri şikayetleri varsa onlarla ilgilenen parti olarak program yürüten partiyiz hem de hükümet olarak politikalar üreten bir partiyiz.

2023 seçimlerinde de bu böyle oldu.

2023'TE 3 MİLYONA YAKIN GENÇ ERDOĞAN'A OY VERDİ

AK Parti gençlik stratejisi, gençler bu seçimde belirleyici oldu. Cumhurbaşkanımız 2018 de 25 milyona varan oy almıştı. 28 Mayıs seçimlerinde 28 milyona varan oy aldı. Bu seçimde seçimin bir duygusu vardı ve oy geçişkenliğinin en az olduğu seçimlerden bir tanesini yaşadık. Karşıda kutuplaşma vardı ve oy geçişkenliği yoktu. İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerin büyük çoğunluğu cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi. Böyle bir katkıda bulunduk. 3 milyona yakın ilk kez oy kullanacak seçmenin AK Partiye oy verdiğini söyleyebilirim.



KOLLARI SIVADIK

Gençlik kolları olarak tüm gençlik teşkilatımız ile birlikte, 2023 seçimlerine çok odaklanmıştık, gençlik meselesini, ciddi olarak ele aldık ve bu alandaki hakimiyetimizi hiç bırakmadık. Yaklaşık 1 aydır kolları sıvadık ve yerel seçimleri gündemimize aldık. Yerel seçimlere tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Bizim için bir seçim biter ertesi gün yeni bir seçim başlar. Yerel seçimlere genel merkez gençlik kolları olarak üniversite ve ilçe teşkilatlarımızla tüm 1 milyon üyeyi sahada en aktif şekilde kullanmak üzere çeşitli projelere çalışmak suretiyle kolları sıvadık.

YERELE ODAKLANDIK

Sahada fiziki olarak AK Parti gençlerinin gücünü de görmüş oldular ve bu da seçimlere yansıdı. İlçe teşkilatlarımızdan, genel merkeze kadar, çok daha aktif süreç ortaya koyacağız. Önümüzdeki hedef yerel seçimler. Yerelde ak partinin tüm belediyeleri kazanması için gençlerin rolü çok yüksek olacak. Gençler genel seçimde nasıl bir tablo ortaya koyduysa yerelde de en iyi şekilde gençler belirleyecek.

GENÇLERİ UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR

2021 başlarından itibaren gençlerle ilgili çok büyük bir tezvirat vardı. Bu tezvirat, 'gençler AK Partiden uzak, gençler Recep Tayyip Erdoğan'dan uzak' şeklindeydi. AK Parti acaba gençlerle iletişim kurabiliyor mu kuramıyor mu tartışmaları sürerken AK Parti, gençlik kollarının 1 milyonu aşkın üyesi vardı. Gençleri maniple ve istismar etmek istediler gençleri AK Parti'den ve Tayyip Erdoğan'dan uzaklaştırmak istediler. Gençlere her alanda önem veren yol gösteren ve bunu samimi sahici şekilde yapan bir liderimiz var. 2023 seçimlerine giderken cumhurbaşkanımız 45 kere gençlere özel program düzenledi. Adana gençlik şölenimiz Türk siyasi tarihinde ciddi bir kırılma yarattı. Muhalefet partilerinin tezviratları Adana gençlik şöleni ile birlikte çöktü.

LİSTELERİNDE GENÇ GÖREMEDİK

Toplumun beklentileri neyse onu karşılayan bir partiyiz. Parlamentoda en genç vekiller AK Partide. Yerel seçimlerde de bu şekilde olacak. Karşımızdaki zihniyet maalesef çok ters, meclisi çoluk çocuğa mı bırakacaksınız demişlerdi. O çoluk çocuğa bırakacak mısınız diyenler AK Parti 2017 referandumunda seçilme yaşını 25'ten 18 e düşürülmesine hayır diyenler 2021 yılında gençlerin partisi biziz diye sahte suni bir çıkış yaptılar. Tüm tezleri 2023 teki milletvekili aday listelerini YSK ya verdikleri gün çöktü. Listelerinde genç göremedik. Parlamentoda da en genç vekiller bizde.

AK GENÇLİK SAHADA RÜZGAR GİBİ ESECEK

Bizim için bir seçim biter yeni seçim başlar demek bir slogan değildir. Gençlik kolları olarak MYK mızı güncelledik çalışma ekiplerimizi yeni baştan planladık. Ağustos ayı bizim kamp ayımız. İlçelerimizi ağustos ayında kampa alacağız, yerel seçimler stratejimizi ilçelerimizle birlikte konuşacağız. Ağustos ayının ardından çok güçlü bir start vereceğiz ve yerel seçime kadar AK gençlik sahada rüzgar gibi esecek.