Bakan Tunç'tan denetimli serbestlik açıklaması... "5 yıl ve daha az süre kalanlar..."

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Elazığ'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un programları devam ediyor. Bakan Tunç bugün ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret edip Vali Ömer Toraman'dan brifing alarak açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç'a AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve Prof. Dr. Erol Keleş ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti.

"7 BİN 500 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNDEKİ İLLERİMİZE GÖNDERİLMİŞTİ"

6 Şubat depreminde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir milyona yakın konut yerle bir olmuştu. Dünya tarihinin en büyük deprem afeti ile karşı karşıya kalmıştık. Şimdi yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kabinemizin öncelikli gündem maddesi deprem bölgesindeki hasarları bir an önce gidermek. Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığı'nda da 7-24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturulmuştu. Bu kriz merkezi çerçevesi içerisinde önemli koordinasyon çalışmaları AFAD ile birlikte gerçekleştirilmişti. Bölgedeki illerimize 984 bilir kişi gönderilmişti. Bunlar mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyordu. 518 adli tıp uzmanı gönderildi. Burada da DNA ve kimlik tespitleri çalışması yapıldı. Diğer illerden bin civarında hakim ve savcı bölgeye gönderilmişti. Toplam 7 bin 500 personel başka illerden Kardeş Adliye Projesi çerçevesinde deprem bölgesindeki illerimize gönderilmişti. Yine cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var. 326 gönüllüden oluşan ceza infaz kurumu memurlarıdır. Onlarda Kahramanmaraş'a görevlendirilerek 41 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardı. Adalet Bakanlığı yargı çalışanları olarak depremde kayıplarımız da olmuştu. 1 hakim, 109 avukat ve diğer kalanı da adliye personeli olmak üzere 231 yargı çalışanımızı da depremde kaybetmiştik"

"AĞIR HASARLI 15 ADLİYEMİZ VAR"

Deprem sonrası yoğunlaşan tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilecek 131 yeni mahkeme kurduklarını aktaran Tunç, "İhtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor. 11 ilimizde 108 hizmet binası 89 lojman hasar tespitleri gerçekleştirildi. Bu çerçevede tespit edilen hasar durumuna göre onarımlar gerçekleştirildi. Bu onarımlarla ilgili de ödeneler gönderilerek 473 milyon liralık bir harcamayla az ve orta hasarlı olan adliyelerimiz ile cezaevlerimiz onarılarak kesintisiz bir şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır. Ağır hasarlı 15 adliyemiz var. Bunların yapımıyla ilgili süreçlerimizde devam ediyor. Yine 11 ceza infaz kurumumuzda ağır hasar gördü. Buralarda barındırılan 12 bin hükümlü ve tutuklu başka cezaevlerine nakledildi. Diğer hasarsız olanlar hizmet vermeye devam ediyor. Az ve orta hasarlı olanlarda onarımları gerçekleştirilerek hizmete açık hale getirildi" dedi.

"DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE 5 YIL VE DAHA AZ SÜRE KALANLAR CEZAEVİNE GERİ DÖNMEYECEK"

Bakan Tunç, "Kovid-19 izinleri 2020 yılının Nisan ayında çıkan bir kanun ile TBMM'de yasalaştı. Açık cezaevinde barındırılan hükümlüler Kovid iznine çıkarılmıştı ve bu izin 3 yıl sürdü. İzinde geçen sürelerde infazdan sayıldı. Bu süre 31 Temmuz 2023 tarihi itibari ile doldu. Süre dolmadan önce TBMM'de yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Denetimli serbestlik tedbirine 5 yıl ve daha az süre kalanlar cezaevine geri dönmeyecek. Ama denetimli serbestlik için cezası 5 yıldan fazla olanlar, cezası daha yüksek olanlar cezaevlerine geri dönmüş olacaklar. Ayrıca bu düzenlemede kapalı cezaevlerinde barındırılan hükümlülerde acık cezaevine 3 yıl erken çıkmış olacak. Denetimli serbestlik olarak da açık cezaevinden 3 yıl erken denetimli serbestliğe çıkmış olacaklar. Düzenleme bu şekilde. Başvuruya 2 haftalık bir süre var. 15 Ağustos akşamına kadar başvurmaları gerekiyor. Geri dönecek olan yaklaşık 21 bin hükümlü var. 21 bin hükümlünün süresi içerisinde müracaat etmesi lazım. O süre de 15 Ağustos'ta sona eriyor. Süre içerisinde müracaat etmeyen hükümlüler haklarını kaybetmiş olur. Direkt kapalı cezaevine gitmiş olurlar. Müracaat ederlerse açık cezaevlerinde barındırılmaya devam ederler" diye konuştu.