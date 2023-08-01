CHP’li Ağbaba ’Seçmenimizden tepki alıyoruz’ diyerek itiraf etti: Doğru bulan bir tane CHP’li yok

"38 VEKİL VERİLMESİNİ DOĞRU BULAN BİR TANE CHP'Lİ YOK"

"Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz" diyerek kritik itiraflarda bulunan Ağbaba, "O kadar milletvekilinin verilmesi tabanımızda ciddi rahatsızlık yarattı. Eleştiri alıyoruz ama yapacak bir şey yok. 38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan İttifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulunmuştu.

CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyleyen Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.