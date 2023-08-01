CHP’li Ağbaba ’Seçmenimizden tepki alıyoruz’ diyerek itiraf etti: Doğru bulan bir tane CHP’li yok

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan muhalefet cephesinde sular durulmuyor. Alınan seçim hezimetinin ardından 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA, Gelecek, Saadet ve DP'ye 38 vekil kaptırmasının yankıları da devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçime CHP listelerinden girmelerinin hata olduğunu söylemişti.
CHP'Lİ AĞBABA'DAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba katıldığı canlı yayında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerine karşılık konuştu.
"38 VEKİLİ DOĞRU BULAN BİR TANE CHP'Lİ YOK"— Sabah (@sabah) August 1, 2023
Ahmet Davutoğlu'nun "En son tercihim CHP listelerinden seçime girmekti" sözlerinden sonra CHP'li Veli Ağbaba, küçük partilere verilen vekil sayısıyla ilgili konuştu. pic.twitter.com/Pb1Z4qjUDR
"38 VEKİL VERİLMESİNİ DOĞRU BULAN BİR TANE CHP'Lİ YOK"
"Bu konuda seçmenimizden tepki alıyoruz" diyerek kritik itiraflarda bulunan Ağbaba, "O kadar milletvekilinin verilmesi tabanımızda ciddi rahatsızlık yarattı. Eleştiri alıyoruz ama yapacak bir şey yok. 38 milletvekili verilmesini doğru bulan bir tane CHP'li yok" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan İttifakın küçük ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir programda CHP'lileri çıldırtacak açıklamalarda bulunmuştu.
CHP listelerinden seçime girmelerinin hata olduğunu söyleyen Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm. Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım dedim." ifadelerini kullanmıştı.
"10 MİLLETVEKİLİ İLE ÖLÇÜLEMEYECEK BİR FEDAKÂRLIK YAPTIM"
Sözlerinin devamında CHP listelerinden çıkardıkları 10 vekile değinen Davutoğlu, "Ben entelektüel, ilmi, akademik, siyasi ve toplumsal bakımdan en büyük fedakarlığı yaptı. 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakârlık yaptım." diye konuştu.