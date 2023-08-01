Gözde programların kontenjanları düştü

Bu yıl üniversitelerde önlisans için 388 bin, lisans programları için de 465 bin kontenjan belirlendi. Açıköğretim ve ek kontenjanlarla birlikte toplam kontenjan 1 milyon 111 bin olacak. Peki hangi programlarda kontenjan artış yapıldı, hangilerinde azaltıldı?Tercihlerde adayların yerleşme şansını etkileyen devlet üniversitelerindeki kontenjan değişimlerini inceledik. Bu yıl en çok tercih edilen ve popüler alanlar olarak tabir edilen birçok programlarda kontenjan düşüşü var. Örneğin devlet üniversitelerinde geçen yıl 5 bin 291 olan mimarlık bölümünün kontenjanı 956 azaltıldı.İkinci sırayı hukuk takip etti. Hukukta da 951 azaltılma yapıldı. Bu yılki kontenjan 9 bin 763.Tıpta ise 177 azalma var. Bu yılki kontenjan 14 bin 669. Geçen yıl 6 bin 203 kontenjanı olan diş hekimliğinin kontenjanı 86 azaltılarak 6 bin 117 olarak belirlendi.13 bin 578 olan hemşirelikte de 86 kontenjan düşürüldü. Bu yılki kontenjan 13 bin 492. Kontenjan düşüş ve artışları her yıl YÖK tarafından ilgili sektörlerin 5 yıl sonraki ihtiyaçları analiz edilerek belirleniyor.En çok kontenjan artışı ise bilgisayar mühendisliğinde. Programın devlet üniversitelerindeki kontenjanı 409 artırılarak 9 bin 559 olarak belirlendi.Geleceğin meslekleri olarak bilinen yapay zekâ, bilgisayar ve bilişim alanındaki programlarda genel bir kontenjan artışı var.Yazılım mühendisliği 177 artışla 1837 oldu.Geçen yıl 62 kontenjanı olan bilgisayar bilimleri 155 artarak 217 olarak belirlendi.Yapay zekâ mühendisliği 41'den 82'ye çıktı.Dijital oyun tasarımı ise 41 artarak 82 olarak belirlendi.BUyılki kontenjan artışlarında en dikkat çeken programlardan biri de acil yardım ve afet yönetimi oldu. Kontenjanı geçen yıl 888 olan programın kontenjanı bu yıl 1024'e çıkarıldı. Uzmanlar 6 Şubat'taki asrın felaketi ve Türkiye'nin bir deprem kuşağı ülkesi olması nedeniyle bu programa ayrı bir önem verildiğini belirtti.