İYİ Partili Hatipoğlu, ‘CHP’ye mecbur değiliz’ diyerek eski ittifak ortaklarını hedef aldı!

Paylaşımlarına bugün de devam eden Hatipoğlu, zehir zemberek sözlerle ittifak ortağı CHP'yi hedef aldı.

Hatipoğlu'nun paylaşımları şu şekilde;

CHP BİZİM OYLARIMIZLA KAZANDI, BİZ NE KAZANDIK?



*2019 Yerel Seçimlerine CHP ile ittifak olarak girdik. CHP 11 tane Büyükşehir, onlarca metropol ilçe belediyesini bizim oylarımızla kazandı. Buna Eskişehir'de dahildir. Peki 2019'da İYİ Parti olarak biz hangi belediyeleri kazandık? Birkaç ilçe ve belde o kadar.



*Şimdi bu İYİ Parti adına hakkaniyetli bir ortaklık oldu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz! Önümüzde 2024 Yerel Seçimleri var ve yine ittifaklar konuşuluyor. Ben de diyorum ki İYİ Parti hiçbir partinin arka bahçesi değildir. Eğer CHP'nin kafasında 2019'daki gibi bir senaryo var ise o zaman İYİ Parti adına diğer seçenekler de masada olmalıdır.

*Nedir bu seçenekler? Bir sağ ittifak modeli de olabilir bu veyahut tek başına seçime girme de olabilir. CHP kendi tabanının tam zıttı, Saadet, DEVA, GELECEK partileri ile ittifak yapabiliyor da ben niye ortak tabanlı olduğumuz AKP, MHP ile ittifak yapamıyorum? Neden tek başıma seçime giremiyorum? CHP ile işlevsiz, partimize faydası değil zararı dokunan ortaklığa mecbur değiliz. Yapılacaksa da bu defa bir kazan-kazan modeli oluşturulmalıdır. Dediğim aynen budur ve sözlerimin de aynen arkasındayım.

*Tüm cümlelerimde İYİ Parti'nin menfaatleri adınadır. Sayın Genel Başkanım Meral Akşener'in yanında olmaktan ve İYİ Parti rozeti takmaktan duyduğum onuru da inanın kelimelerle ifade edemem. Son olarak tüm bu görüşler sadece ve sadece ben Nebi Hatipoğlu'nu bağlamaktadır. İlerleyen süreçte Sayın Genel Başkanım ve partimizin yetkili organlarınca alınacak her kararın da arkasında dimdik duracağımın bilinmesini isterim.