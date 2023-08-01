Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor

Kaçak göçmen ve sığınmacılar ile ilgili bir süredir yapılan hazırlıklar arka arkaya uygulamaya konulmaya başlandı. Biri kaçak göçmenler, ikincisi de sığınmacılar olmak üzere iki önlem paketi devreye sokuldu. Paketler kapsamında yapılacak uygulamalar ve alınan önlemlerin kısa süre içinde etkisini göstermesi, bu iki alanda önemli ilerlemeler sağlanması bekleniyor. İki paket kapsamında atılacak adımlar şöyle:

DENETİMLER ARTTI

stanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kaçak göçmen ve sığınmacılar ile ilgili kontrol ve denetimler arttırıldı.