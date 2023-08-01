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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Yine AK Parti’nin yaptığı hizmetlere sarıldı

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Yine AK Parti’nin yaptığı hizmetlere sarıldı
Göreve geldiğinden beri AK Parti'nin yatırımlarını sahiplenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Zeytinburnu'na AK Parti döneminde yapılan hizmetleri kendisi yapmış gibi servis etti. İmamoğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zeytinburnu'nda hayata geçirdikleri projelerle çok şeyin değiştiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu paylaşımına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan sert tepki geldi. Arısoy, "Marmaray'ın üzerini 2 yıl boyunca kapatamadınız. Biz üstlendik ve 38 günde Marmaray Zübeyde Hanım Parkı'nı bitirdik. Gölge etmeyin, başka ihsan istemez sayın başkan" dedi.
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Yine AK Parti’nin yaptığı hizmetlere sarıldı
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