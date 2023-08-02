Emniyet’te bayrak değişimi... 52 ilin Emniyet Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur olurken 52 ilin Emniyet Müdürü de değişti. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilirken yerine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi. İzmir Emniyet Müdürü de merkeze alınarak yerine Celal Sel atandı. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda boşalan koltukların yerine yakın zamanda atama yapılması bekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından yayımlanması beklenen Emniyet Müdürleri kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete 'de yayınlandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Ahmet Şengün ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilen isimler arasında yer aldı. Ayrıca, İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ise Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ENGİN DİNÇ GETİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ın emekliliğini istemesi üzerine 2017 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Servet Yılmaz, kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verilirken yerine Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç getirildi.

BAŞARILI İSİM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Emniyet Genel Müdür yardımcılığına geterilen KOM Başkanı Mahmut Çorumlu, Emniyet içinde FETÖ mücadelesinin sembol isimlerinden olarak biliniyor. Mahmut Çorumlu 1999 yılında devlet içinde ilk kez hazırlanan FETÖ raporunu yazan ekipte yer aldı. Efsane şehit müdür Gaffar Okkan'la Kars'ta uzun yıllar birlikte görev yapmış olan Çorumlu Kırıkkale il Emniyet müdürü olarak da çalıştı. 2019 yılından beri KOM Başkanı olarak görev yapan Çorumlu, göreve geldiği süreden bugüne Cumhuriyet tarihinin en büyük, nitelikli birçok operasyonlarına ve yeni uygulamalarına imza attı.

Görevde olduğu sürece Fetöye yönelik mahrem imam, sınav soruşturmaları, Bylock. Turgut Aslan operasyonları ile Organize Suç Örgütlerine yönelik Sahil Rüzgarı, Tırpan, Müsilaj, Kukla, Tümör operasyonlarının yanı sıra Kaçakçılara yönelik Silindir, Kene, Silici, Çiftlikbank, Miras gibi kamuoyunun yakından bildiği yüzlerce operasyonu başarı ile yönetti. Yaptığı sayısız operasyonların yanı sıra Şehit Altuğ Verdi ve Muhsin Yazıcıoğlu suikast dosyalarını da yeniden açtı. Uluslararası barış görev güçlerinde de yer alan Çorumlu iyi derece Fransızca bilmektedir. İKK ve istihbarat arasındaki ilişkiler üzerine Yüksek Lisans yapmıştır. İstihbaratçı kimliğiyle de tanınan Çorumlu yıllar içerisinde entelektüel kişiliği ve devlet adamı tavrı ile biliniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürleri kararnamesi sonrasında açıklama yaptı. Yerlikaya, " Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğümüzde atamaları gerçekleşen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyor, kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE VERİLENLER

Emniyet Genel Müdür yardımcıları Ahmet Şengün ve Resul Holoğlu, Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ali Temiz, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Bartın Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Bayburt Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bolu Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Gümüşhane Emniyet Müdürü Celal Taşçı, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Kırıkkale Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırklareli Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Tunceli Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer, görevlerinden alınarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLENLER

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne Engin Dinç; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Sel; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Ergüder; Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ünsal Hayal; Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Ergen; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ali Canbolat; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne Celal Özcan; Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Emre Başbuğ; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Arıbaş; Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Yırtar; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yavuz Sağdıç; Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Türesin; Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ercan Dağdeviren; Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Karabulut; Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Okumuş; Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nurettin Gökduman; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Fahri Aktaş; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Dr. Sabit Akın Zaimoğlu; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hasan Yiğit; Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'ne Nihat Uzun; Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne Taner Cömert; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Faruk Karaduman; Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Esertürk; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Duman; Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne Salih Gözüm; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cihat Dağdeviren; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mahmut Ay; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne Yılmaz İpar; Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü'ne Gökalp Şener; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hüseyin Adatepe; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Beyti Kalaycı; Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şükrü Orhan; Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ortaç Şekeroğlu; Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selim Arıcı; Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Pehlivan; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne Onur Karaburun; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Adnan Karayel; Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne İdris Yılmaz; Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kadir Gökce; Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Cengiz Koçak; Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Hasan Köse; Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ömür Saka; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Çamuroğlu; Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdoğan Kartal; Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne Arif Çankal; Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Cebrail Buğday; Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne Serkan Karaman; Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atilla Aksoy; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Sarıbuva; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Erdem Bildirici; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Kolcu ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'ne Recep Tecimer atandı.