Heykeli bırak artık işini yap

Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan Kanal Boyuna birbiri ardına boz ayı, kaplumbağa, tavşan, kurbağa, horoz gibi heykeller diken Başkan Tanju Özcan'ın son icraatı leylek heykeli dikmek oldu. Özcan'ın 4.5 yılda söz verdiği vaatler yerine sadece heykel dikmesi kentte tartışma yarattı. Özcan'a sert tepki AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'den geldi. Özcan'a vaatlerini hatırlatan Güner şunları söyledi:"Tanju Özcan 2019 yılında yapılan yerel seçimler öncesi yatırım ve proje anlamında 50'den fazla vaatte bulundu. Seçimi kazandıktan sonra ise verdiği sözlerin yüzde 90'ını hayata geçirmedi. Yapmak bir yana bizim dönemimizde yapılanların bakımlarını dahi yapamadı. Belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arsaları sattı. 'İhtiyaç sahiplerine 404 adet konut yapacağım' dedi, buranın arsasını sattı. 'Bölgenin en büyük Botanik Parkı'nı yapacağım' dedi yine arsasını sattı.Tanju Özcan 'İcraat yok heykel var' anlayışıyla görev yapıyor. Kültür Sanat Merkezi, Yeni Stadyum Projesi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Organik Ürünler Pazarı, Kızılay Otoparkına Yeni Konsept, Karaçayır Dev Sosyal Tesis, 10 Bin Araçlık Otopark, Vizyonkent Projesi, Gölköy Su Sporları Merkezi ve daha nicelerini söz verdikleri halde yerine getirmedi. 4.5 yılda Bolu'ya milyonlarca lira tutarında onlarca heykel ile biçimsiz ve kullanışsız kavşaklar yaptı. Sattıkları arsalardan ve çektikleri kredilerden milyonlarca lira gelir etmelerine rağmen hizmet adına bir şey yapmadı. Bu paraların nereye gittiğini de açıklamaları gerekiyor."