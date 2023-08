İsveç Konsolosluğu’nda meczup saldırısı: 1 yaralı

İzmir'dekiİsveç Fahri Konsolosluğu kadın çalışanı E.T., zihinsel engelli ve yabancı uyruklu Z.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan E.T. hastanede tedaviye alınırken, saldırgan ise gözaltına alındı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. İddiaya göre, vize işlemleri için konsolosluğa gelen yabancı uyruklu Z.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle Türk kadın çalışan E.T.'ye silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların isabet ettiği E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Z.Ö. ise polis ekipleri tarafından, suç aleti silahla yakalanıp gözaltına alındı. Tedavi altına alınan kadın çalışanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.