Sağlıkçılara nöbet ücretinde artış müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışma şartlarının daha fazla iyileştirilmesi amacıyla ikinci "Beyaz Reform" dönemini başlattıklarını duyurdu. Bakan Koca, tüm sağlık çalışanlarına gönderdiği mektupta, sağlık meslek grubu mensuplarına tüm yönleriyle daha yüksek saygınlık kazandırma, çalışma şartlarını her bakımdan iyileştirme kararlılığı içinde olduklarını vurguladı.Koca, maddi iyileştirmelerden "malpraktis yasası"na kadar birçok reform örneğine değinerek, devletin ürettiği radikal çözümler ve köklü değişimlerle "Beyaz Reform" çalışmaları yaptıklarını hatırlattı. İkinci "Beyaz Reform" döneminin başladığını söyleyen Koca, sağlıkta şiddetle daha etkin mücadele başta olmak üzere nöbet ücretlerinin artırılması, enflasyona karşı hakların korunması, sağlık çalışanlarına yapılan sabit ödemenin emekliliğe sayılması gibi konular üzerinde çalışıldığını belirtti. Koca, "Beyaz Kod sisteminin bir alt aşaması olacak ve muhtemel riske karşı devreye girmeye hazır, polis karakoluyla irtibat halinde çalışacak yeni sistemin yazılımı tamamlanmak üzere. Öte yandan, polis ve güvenlik görevlisi sayısı da yakında artırılacak" dedi.