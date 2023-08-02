Tanal’a MHP’den sert tepki! “Dokunulmazlık imtiyaz değildir”

KAMU DÜZENİNİ BOZAN SUÇLAR HİMAYE GÖRMEZ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, "Milletvekili dokunulmazlığı, parlamento üyelerini cezai kovuşturmadan yükümsüz ve muaf kılmak için değil, milletvekillerinin yasama faaliyetlerindeki oylarından, sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulmadan görevlerini özgür ve bağımsız olarak, endişe duymadan icra etmelerini sağlamak için getirilmiştir. Yasama faaliyetlerinin dışında, devlet otoritesini zaafa uğratan, kamu düzenini bozan, toplumsal hayata ilişkin suçlar hukuken himaye göremez. Milletvekili dokunulmazlığı, suç işlemek için kişilere verilmiş bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir." dedi.