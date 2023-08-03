Erzincan’a kale gibi hastane

Erzincan'ın merkez Karaağaç Mahallesi'nde inşa edilen Dörtyol Yerleşkesi Erzincan Devlet Hastanesi inşaatının ekim ayında bitmesi planlanıyor. Yıl sonuna kadar açılması beklenen hastane özellikle 369 deprem izolatörüyle 9 büyüklüğünde bir depreme bile dayanıklı olmasıyla dikkat çekiyor.43 dönüm arazi üzerine kurulu olan hastanede 80 ameliyathane, 46'sı yoğun bakım olmak üzere 500 yatak bulunacak. Hastanede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman "Başkan Erdoğan'ın direktifleriyle yapımı başlatılan hastanemiz kentimize ve bölgemize layık olacak" dedi.