FOX TV Ermeni lobisine teslim oldu

Türkiye'de de yayın yapan ABD menşeli Fox TV'nin dijital platformu Disney+, 'Atatürk' adıyla 6 bölümlük bir dizi hazırlamıştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayınlanacağı belirtilen dizinin, gerekçe gösterilmeden yayından kaldırılması kararı alındı. Bu kararın, Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi'nin (The Armenian National Committee Of America (ANCA)), Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında mesnetsiz iddialar ile dizinin iptaline yönelik başlattığı kampanyanın ertesinde alınması, Disney+'ın Ermeni lobilerine direnemediğinin işareti olarak değerlendirilirken Türkiye'den de tepkiler yükseldi.Dizinin yayından kaldırılması kararının ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır" açıklamasında bulundu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Bu lobinin yegâne amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mâni olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir" dedi.The Armenian National Committee Of America (Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi) resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımla mesnetsiz iddialarda bulunarak dizinin iptal edilmesini istemesi, karardaki Ermeni lobisi etkisi iddialarını güçlendirdi. Öte yandan Disney+'ın skandal kararına CHP kanadından kurumsal olarak bir tepkinin gelmemesi ise dikkat çekti.