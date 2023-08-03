İstanbul’un en dertli ilçesi

Geçtiğimiz günlerde Tekel bayisinde işlenen ve 2 gencin hunharca kurşunlanarak katledildiği cinayet sonrasında gözlerin çevrildiği Esenyurt, 2022 nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda. Resmi rakamlara göre 983 bin olan nüfusu, göçle birlikte 1.2 milyonu aştığı tahmin edilen ilçe, aynı zamanda Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu da geçmiş durumda. 127 bin yabancının yaşadığı ilçede en büyük sorun göç, çarpık kentleşme ve uyuşturucu olarak sıralanıyor.Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemizama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adıçıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldırbu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım.Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız damemnun... Belki bir sorunumuz;bazı gençlerin ailelerindenbiraz kopuk yaşamasıolarak görülebilir.Hepimiz biliyoruz ki kötüçocuk yoktur, kötü aile vardır.Ailelerinden kopukolan çocuklar ve gençler neyazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar.Bu çocukların vegençlerin topluma kazandırılmasıgerekiyor."40 binlik nüfusuylaen kalabalık mahalle olanPınar Mahallesi sakinleri, yaşanansorunların sosyal, kültürel vetoplumsal olduğunu, mevcutsorunların çözülmediğinive ilçeninkör bir kuyu halinedönüştüğünüdüşünüyor.İsimlerinivermek istemeyenEsenyurtsakinleri,"Çocuklar gördükçe,suça özeniyorve suçakarışıyorlar" ifadelerinikullanıyor.1998 yılında geldiğiEsenyurt'ta PınarMahallesi Muhtarlığı yapanHalil Ögün de uyuşturucu suçunun özellikle sondönemlerde artış gösterdiğini dile getiriyor.Örnek Mahallesi de uyuşturucu suçlarınınyoğun olduğu bir başka nokta... Örnek'te isminivermek istemeyen bir vatandaş, iki ilkokulunarasındaki boş bir alanda akşamları uyuşturucumadde satışı yapıldığını, alanın 3 keztel örgü ile çevrildiğini ancak tellerin parçalanaraksöküldüğünü iddia ediyor."Kendinizi Esenyurt'ta güvendehissediyor musunuz?" diye sorduğumuz20 kişiden 16'sı "Hayır" derken,32 yıldır Esenyurt'ta yaşayan CemilÇelik; "Burada kimin ne zaman ne yapacağıbelli değil. Silah ve uyuşturucu kullanımıçok fazla" diyor.Kırtasiyeci Yücel Özcan buradakisorunu farklı ve toplumsal bir açıdan elealıyor. Esenyurt'ta eğitimsizliğin ve gelişmemişliğinen önemli problem olduğunuvurgulayan Özcan; "Aileler dâhil hiçkimse kitap almıyor. Ben yan yana ikiokulun karşısında kitap satıyorum. Günde5-6 bin öğrenci geçiyor ama ayda anca 10okuma kitabı satabiliyorum" diyor.Esenyurt, güzel bir yer.İstanbul'un pek çok ilçesinden veAnadolu'nun her yerinden göç alanbir yer. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz.Burada iyi niyetli insanlarımızvar ama onların iyi niyetini istismareden insanlar da var. Esenyurt,1 milyonun üzerinde bir nüfusasahip. Burada da başka ilçelerdekikadar olay oluyor.Bir gasp veyabaşka bir tür olayçok büyük bir olayolarak gösteriliyor.Esenyurt'ta bin siviltoplum kuruluşu, 3binin üzerinde ihracatyapan firmamızvar. Bunlarla gündemegelmiyor.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel hazırlanan raporlara göre; Bağlar Çeşme, Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Örnek, Esenyurt'un en fazla suç işlenen ve 'En tehlikeli' olarak adlandırılan mahalleler... Bu mahallelerin 3'ü Esenyurt'un tam merkezinde... Ağır suçların işlendiği Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarının başı çektiği, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetin sık görüldüğü dile getiriliyor. Ancak raporlara göre; son bir yılda suç oranlarının yüzde 11 düşüş gösterdiği görülüyor.