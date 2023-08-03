İstanbul’un en dertli ilçesi

Geçtiğimiz günlerde Tekel bayisinde işlenen ve 2 gencin hunharca kurşunlanarak katledildiği cinayet sonrasında gözlerin çevrildiği Esenyurt, 2022 nüfus verilerine göre İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi konumunda. Resmi rakamlara göre 983 bin olan nüfusu, göçle birlikte 1.2 milyonu aştığı tahmin edilen ilçe, aynı zamanda Türkiye'deki 57 ilin nüfusunu da geçmiş durumda. 127 bin yabancının yaşadığı ilçede en büyük sorun göç, çarpık kentleşme ve uyuşturucu olarak sıralanıyor.
"KÖTÜ ÇOCUK YOKTUR, KÖTÜ AİLE VARDIR"
Güzelyurt Mahallesi'nin muhtarı Aydın Nair:
Esenyurt'un en iyi mahallelerinden birisi mahallemiz
ama burada bile böyle bir olay oldu. 'Adı
çıkmış 9'a, inmez 8'e' durumu var. Tam 30 yıldır
bu mahalledeyim. 5.5 yıldır da muhtarıyım.
Esenyurt'tan memnunum. Vatandaşlarımız da
memnun... Belki bir sorunumuz;
bazı gençlerin ailelerinden
biraz kopuk yaşaması
olarak görülebilir.
Hepimiz biliyoruz ki kötü
çocuk yoktur, kötü aile vardır.
Ailelerinden kopuk
olan çocuklar ve gençler ne
yazık ki uyuşturucuya bulaşıyorlar.
Bu çocukların ve
gençlerin topluma kazandırılması
gerekiyor."
40 binlik nüfusuyla
en kalabalık mahalle olan
Pınar Mahallesi sakinleri, yaşanan
sorunların sosyal, kültürel ve
toplumsal olduğunu, mevcut
sorunların çözülmediğini
ve ilçenin
kör bir kuyu haline
dönüştüğünü
düşünüyor.
İsimlerini
vermek istemeyen
Esenyurt
sakinleri,
"Çocuklar gördükçe,
suça özeniyor
ve suça
karışıyorlar" ifadelerini
kullanıyor.
1998 yılında geldiği
Esenyurt'ta Pınar
Mahallesi Muhtarlığı yapan
Halil Ögün de uyuşturucu suçunun özellikle son
dönemlerde artış gösterdiğini dile getiriyor.
HER 20 KİŞİDEN 16'SI TEDİRGİN
Örnek Mahallesi de uyuşturucu suçlarının
yoğun olduğu bir başka nokta... Örnek'te ismini
vermek istemeyen bir vatandaş, iki ilkokulun
arasındaki boş bir alanda akşamları uyuşturucu
madde satışı yapıldığını, alanın 3 kez
tel örgü ile çevrildiğini ancak tellerin parçalanarak
söküldüğünü iddia ediyor.
"Kendinizi Esenyurt'ta güvende
hissediyor musunuz?" diye sorduğumuz
20 kişiden 16'sı "Hayır" derken,
32 yıldır Esenyurt'ta yaşayan Cemil
Çelik; "Burada kimin ne zaman ne yapacağı
belli değil. Silah ve uyuşturucu kullanımı
çok fazla" diyor.
Kırtasiyeci Yücel Özcan buradaki
sorunu farklı ve toplumsal bir açıdan ele
alıyor. Esenyurt'ta eğitimsizliğin ve gelişmemişliğin
en önemli problem olduğunu
vurgulayan Özcan; "Aileler dâhil hiç
kimse kitap almıyor. Ben yan yana iki
okulun karşısında kitap satıyorum. Günde
5-6 bin öğrenci geçiyor ama ayda anca 10
okuma kitabı satabiliyorum" diyor.
"ESENYURT İLE İLGİLİ KÖTÜ ALGI VAR"
AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer:
Esenyurt, güzel bir yer.
İstanbul'un pek çok ilçesinden ve
Anadolu'nun her yerinden göç alan
bir yer. Biz burada kardeşçe yaşıyoruz.
Burada iyi niyetli insanlarımız
var ama onların iyi niyetini istismar
eden insanlar da var. Esenyurt,
1 milyonun üzerinde bir nüfusa
sahip. Burada da başka ilçelerdeki
kadar olay oluyor.
Bir gasp veya
başka bir tür olay
çok büyük bir olay
olarak gösteriliyor.
Esenyurt'ta bin sivil
toplum kuruluşu, 3
binin üzerinde ihracat
yapan firmamız
var. Bunlarla gündeme
gelmiyor.
SON 1 YILDA ORANLARDA DÜŞÜŞ VAR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel hazırlanan raporlara göre; Bağlar Çeşme, Pınar, Selahaddin Eyyubi ve Örnek, Esenyurt'un en fazla suç işlenen ve 'En tehlikeli' olarak adlandırılan mahalleler... Bu mahallelerin 3'ü Esenyurt'un tam merkezinde... Ağır suçların işlendiği Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş suçlarının başı çektiği, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetin sık görüldüğü dile getiriliyor. Ancak raporlara göre; son bir yılda suç oranlarının yüzde 11 düşüş gösterdiği görülüyor.