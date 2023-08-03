Pazarlık deşifre oldu! CHP son tercihimdi demişti: Ahmet Davutoğlu İYİ Parti’den bakın kaç vekil istemiş…

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine "Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP'nin örgütüdür" tepki göstermişti.