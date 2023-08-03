Son dakika | Avrupa’nın kalbinde terör propagandası: PKK iltisaklı şahıslar AİHM binasına zorla girdi! Ankara’dan sert tepki

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''PKK iltisaklı oluşumlar, son dönemde özellikle Avrupa'da giderek artan şekilde şiddet kullanma, çeşitli uluslararası kuruluş binalarına zorla girerek terör propagandası yapma cüretinde bulunmaktadır'' denildi.
ÖRGÜTÜ CESARETLENDİRİYOR
Açıklamada, PKK'nın özellikle Avrupa ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü kisvesi altında propaganda dahil faaliyetlerini serbestçe yürütmesine izin verilmesinin örgütü bu tür hukuksuz ve saldırgan eylemlerde bulunma konusunda cesaretlendirdiği belirtildi.
UYARMIŞTIK
Açıklama şöyle devam etti:
Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk. Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz.