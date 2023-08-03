Son dakika | Avrupa’nın kalbinde terör propagandası: PKK iltisaklı şahıslar AİHM binasına zorla girdi! Ankara’dan sert tepki

UYARMIŞTIK

Açıklama şöyle devam etti:

Nitekim PKK terör örgütü mensuplarının Avrupa Konseyi binası önünde süren gösteri ve eylemlerine ilişkin müteaddit kereler uyarılarda bulunmuştuk. Bu saldırgan eylem, PKK'nın faaliyet gösterdiği her ülkenin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu çerçevede, Avrupa'da PKK terör örgütünün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine son verilmesi çağrımızı yineliyoruz.