Torbalı’da pazarcı esnafı Başkan Tekin’i istifaya davet etti

Torbalı Belediye Başkanına, "Bir an önce yanlıştan dön" çağrısında bulunan Acar; Başkan Tekin'in kararında diretmesi halinde ilçede tezgah açan diğer pazarcı esnafı ile dayanışma içinde hareket edeceklerini belirten Acar: "Eğer yanlıştan dönülmezse önümüzdeki günlerde ilçede tezgah açan diğer Pazar yerlerindeki esnafla görüşüp birlikte hareket edeceğiz. Pazarcı esnafı olarak ilçe genelinde kurulan hiçbir Pazar yerinde tezgah açmayacağız." dedi.

BAŞKANA SÖZLERİNİ İADE EDİYORUZ

"Esnafın sabrı tükendi" diyen Acar: "Sayın Başkan yaptığı açıklamada esnafın haklı tepkisini görmezden gelip 'kirli eller devreye girdi' demiş. Esnafın elleri döktüğü alın terinden, sattığı domatesten, maruldan kirli olabilir ama gönlü ve kalbi onurludur, temizdir. Esnafa kirli eller demek bir belediye başkanına yakışmaz. Bu esnafa düpedüz hakarettir. Bu sözleri sayın başkana aynen iade ediyoruz. Bir belediye başkanı esnafa karşı böyle bir kelime kullanamaz." diye konuştu.

TEKİN'İ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in Tepeköy Pazar yerini kapattığını hatırlatan Acar; "Pazar kapatılınca sebze, meyve pazarcı esnafının üreticinin elinde kaldı. Dolayısı ile bu ürün beklemez, çürür. Bu iş böyle sürerse önümüzdeki günlerde pazarcı esnafı elinde kalan, çürüyen domatesini, yumurtasını, sebzesini meyvesini, sebep olduğu için gelip belediye binasının önüne dökecek. Dökecek ki hem halk hem de sebep olanlar neye sebep olduklarını görsün." dedi.

NE BAŞKAN NE DE YARDIMCILARI ORTADA YOK

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in 'istedikleri zaman esnafla yüzleşmeye hazırım' dediğini hatırlatan Acar: "Bugün 700'ün üzerinde esnaf belediyenin kapısına dayanmış, başkanla görüşmek, derdini bir kez de yüz yüze anlatmak istedi ama 'istedikleri zaman esnafla yüzleşmeye hazırım' diyen başkan her ne hikmetse ortalarda görünmüyor. Belediye başkanını geçtim etrafta başkan yardımcıları da yok. Sayın Başkanın pazarcı esnafına yaptığı bu zulme sessiz kalmayacağız." dedi.

UZMANLAR GÜNEŞE ÇIKMAYIN DİYOR AMA…

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığına dikkat çeken Acar; "Konunun uzmanları televizyonlarda vatandaşa sürekli sıcaklarda dışarı çıkmayın uyarısında bulunurken Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin hem pazarcı esnafını hem de haftalık mutfak ihtiyacını karşılamak için alışveriş yapan binlere vatandaşı üstü açık tarladan bozma alanda alış veriş yapmaya zorluyor. Üstelik bu alan ilçe merkezinden yaklaşık 2 kilometre uzakta ve afet toplanma alanı. Sayın başkan, bu insanlar yazın 40 derece sıcakta kışın da yağmurda çamurda Pazara nasıl gider gelir hiç düşünmüyor. Olacak iş değil." dedi.

40 YILDIR HİZMET VERİYOR

Kapatılmak istenen Tepeköy Pazar yerinin 40 yıldır Torbalı Halkına hizmet verdiğini hatırlatan Acar; "Mevcut Pazar yeri iyi kötü derme çatma üstü kapalı bir şekilde 40 yıldır ilçe halkına hizmet veriyor. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin bu pazar yerini ilçe merkezinden 2 kilometre uzaklıkta düz bir tarlaya taşıma kararı aldı. İzmir Pazarcılar Derneği yönetimi olarak kendisini ziyaret edip taşıma kararının yanlış olduğunu bu karardan vazgeçmesi gerektiğini söyledik. 1000 imzalı bir dilekçe verdik. Fakat Sayın Tekin tüm bunları görmezden geldi" diye konuştu.

YÖNETMELİĞE AYKIRI

2012 yılında TBMM'de kabul edilip yürürlüğe giren yönetmeliğe göre belediyelerin Pazar yerlerinin üstünü kapatmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Acar; "Burası düz bir tarla. Sadece dozerle düzeltilip üzerine beton atılmış bir alan. Önümüz kış. Bunun yağmuru çamuru var. Üstelik ne tuvalet ne de su tahliye kanalı hiçbir şey yok. Yönetmelik gereği belediyenin bu alanın üstünü kapatması gerekiyor. Torbalı'da maalesef tam tersi bir uygulama ile karşı karşıyayız. Pazar yerini mevcut kapalı ortamdan açık alana taşımak istiyorlar. Biz çağa mı ayak uyduracağız yoksa geri mi gideceğiz? Torbalı da üzülerek söylüyorum Pazar yeri konusunda bir geriye gidiş söz konusu." diye konuştu.

KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Bir önceki belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez tarafından bir belediye hizmet binası inşa edildiğini fakat CHP'li Tekin'in bu binayı kullanmak istemediğini belirten Acar; "Mevcut Pazar yerini bulunduğu yerden kaldırıp buraya meydan çevre düzenlemesi ve dükkanlardan oluşan bir komplekse dönüştürmek istiyorlar. Sadece Pazarcı esnafı değil hem vatandaş hem de pazar yeri çevresindeki esnaf da bu işe karşı. Fakat sayın başkan tüm tepkilere kulak tıkamış durumda. Sen kent merkezindeki Pazar yerini şehir dışına taşırsan yaşlı, emekli vatandaş oraya nasıl gelecek? Hadi diyelim ki geldi. Elinde Pazar yükü ile evine nasıl geri dönecek? Bunlar hiç dikkate alınmıyor. Bu projenin kime hizmet ettiği belli değil." diye konuştu.