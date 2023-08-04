AK Parti yerel seçim için startı verdi: 81 il 922 ilçede vatandaşla buluşulacak

BELEDİYE BAŞKANLARININ KARNELERİ ÇIKARILIYOR



Önümüzdeki haftalarda cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak yol haritasında ilk etapta muhalefetin belediye başkanlarının performansları, çalışmaları ve karnesi masaya yatırılacak belediyelerin beceriksizlikleri vatandaşa anlatılacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 11 büyükşehirin geri kazanılması için çalışmalara ağırlık verilecek. Bununla birlikte AK Parti kendi fotoğrafını da analiz edecek. Kendi yönetimindeki belediyelerin de hizmet karneleri çıkarıldı. Yerel Yönetimler Başkanlığı 81 il ve ilçede AK Partili belediye başkanlarının şehirlerindeki karşılığını, vatandaşla diyalog ve samimiyetine bakıyor. Seçimlerde vaat edilen icraatların ne kadarının hayata geçirildiği raporlanıyor. Seçmen memnuniyeti anketlerinden çıkan sonuca göre değerlendirmelerde bulunuyor.

ADAY ADAYI ANKETLERİ YAPILACAK

Seçimi kazandıracak doğru adayın belirlenmesi için aday adayı anketleri düzenlenecek. Bu kapsamda 81 ilde aday olmasını istedikleri kişiler için özel ucu açık soruların olduğu anketler düzenlenecek. Her il bazında anket sonucuna göre en çok oyu alan en az 2 aday adayın ismi genel merkeze sunulacak.

AK PARTİ'NİN DOĞRU ADAY KRİTERLERİ

AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliği fakat bu seçimde hizmet tek başına kriter olmayacak. Entelektüel birikimi ve sokakta vatandaşla iletişimi iyi olacak. Para ve bütçe yönetecek. Birikim ve tecrübe sahibi olacak. Siyaseti iyi bilecek, halkla ilişkileri kuvvetli olacak. İyi günde kötü günde vatandaşın her an yanında duracak(düğüne, cenazeye katılacak.) Hizmet karnesinde kırık olan başkanlar aday olamayacak.

3 DÖNEM KURALI BAŞARIYA GÖRE İŞLEYECEK



Seçmenin memnun olduğu ve 3 döneme takılan belediye başkanlarına adaylık kapısı açılacak.

AK Parti kurmaylarının bazıları belediye başkanlarının 3 dönem kuralına takılmalarını doğru bulmazken bazıları ise bu kuralın iletilmesi gerektiğini savunuyor. Kural işletilmemeli diyen kurmayalar, "Seçmen yıllardır belediye başkanlığı yapmış başkanını yeniden seçmek istiyorsa hayır o üç döneme takıldı demek doğru değil. Vatandaş istiyorsa 3 döneme takılan başkan adayları yeniden aday gösterilmeli diğer türlü seçilmeyecek adayı aday gösterip seçimi kaybetmenin ne anlamı var. Belediye başkanlığında seçmen direkt adaya oy veriyor istediği aday çıkmazsa seçimi kaybedersin " dedi.

SORUN KÜRESEL ÇÖZÜMÜN ADRESİ AK PARTİ



Efkan Ala başkanlığında yapılan strateji toplantısında ekonomi de masaya yatırıldı. Ekonomideki durumun sebebinin küresel olduğu vatandaşa anlaşılır dilde anlatılacak. Küresel ekonomik sıkıntıdan etkilenen Türkiye'nin durumu açıklanacak. Kovid nedeniyle dünyadaki sıkıntının ülkemize yansımaları belirtilecek. Çözümün adresinin AK Parti olduğu vurgulanacak. Vatandaşın alım gücünün artırılması için çalışmalar devam edecek. Orta vadeli programla birlikte refah düzeyinin artacağı açıklanacak