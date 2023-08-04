Bodrum’da yine aynı görüntü: İsale borusu patladı asfalt çöktü!

CHP'li belediyeler, vatandaşa hizmet değil eziyet getirdi. Şaşkına çeviren görüntü bu kez Muğla Bodrum'dan geldi.
Gözde turizm merkezi Bodrum'da ana isale hatları patlamaya devam etti. Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri ve Yaka mahallelerini besleyen ana isale hattında patlama meydana geldi.
Patlama nedeniyle asfaltta yarılma ve çökmeler oluştu, tonlarca su çevreye aktı. Cadde üzerindeki işletmeleri su bastı. Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, yolda trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi yaşandı.
Konuyla ilgili Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada (MUSKİ), "Bodrum Bitez, Turgutreis, Alt Konacık, Ortakent, Yahşi, Gürece, İslamheneleri ve Yaka mahallelerini besleyen DSİ ana isale hattında patlak meydana gelmiştir.
Sabah saat 07:40'da meydana gelen ana isale hattı patlağına müdahale edebilmek için ekiplerimiz vanaları kapatarak suyun tahliyesine başlamıştır. Hatların tamamen boşalmasının ardından kazı çalışmaları başlayarak hat en kısa sürede tekrar devreye alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar ise içme suyu sıkıntısının yaşandığı ve sık sık suların kesildiğini söyledi. Yaşanan isale borusu patlaması nedeniyle tonlarca suyun ziyan olduğunu dile getirdi. CHP'li belediyeye tepki gösterdi.