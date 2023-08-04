Bodrum’da yine aynı görüntü: İsale borusu patladı asfalt çöktü!

Patlama nedeniyle asfaltta yarılma ve çökmeler oluştu, tonlarca su çevreye aktı. Cadde üzerindeki işletmeleri su bastı. Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, yolda trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi. Patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi yaşandı.