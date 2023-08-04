İşte yeni komuta kademesi

2023 yılı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) olağan toplantısı, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edildi. Toplantıda, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. 2 saat 45 dakika süren YAŞ toplantısı alınan kararla,Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı görevine 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Metin Gürak, Libya'da Türk askeri heyetine başkanlık etmişti. Irak ve Suriye sahasını da içerecek terörle mücadeleden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı görevini yürüten Gürak, 6 Şubat depremine ilk müdahale eden askeri birliğin komutanı olmasıyla dikkat çekmişti.YAŞ kararına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe terfi ettirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Kurmay Albay Gökçen Fırat ise amiralliğe terfi etti. Fırat, TSK'daki ilk kadın amiral oldu.