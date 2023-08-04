İşveren matematik mühendisi arıyor

Üniversite tercih dönemi sürerken adayların en çok merak ettiği konuların başında mezun olacakları programların iş olanakları geliyor. Peki, sektörde en çok hangi alanlardan mezun olanlar istihdam ediliyor? İş dünyası hangi alanlardan mezunlara öncelik veriyor? Hangi üniversiteler daha çok tercih ediliyor?Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, "İşverenin Tercihi" araştırmasının bu yıl 4'üncüsünü yayınladı. "Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor?" sorusuna cevap veren analiz, işe alımda en çok tercih edilen üniversite ve bölümleri ortaya koyuyor.Türkiye'de 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümleri kapsayan analiz, 486 bin işverenin Kariyer.net'ten yaptığı 232 milyon işe alımı incelenerek gerçekleştirildi.Analizin sonuçlarına göre işverenler en çok matematik mühendisliği bölümü mezunu adaylara ilgi gösterdi.Listede sırasıyla işletme mühendisliği, Almanca işletme, İspanyol dili ve edebiyatı, iletişim bölümü var.