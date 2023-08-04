Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...

"Siyaseten hesap sormamız gerekenlerle ortak olduk" diyerek hem ortaklara hem de destek verdiği CHP'ye tepki gösteren Yarkadaş, "Ahmet Davutoğlu çıktı 'ben teyzeme oy verdirtemiyorum' dedi. Babacan çıktı 'bizim teşkilatın yarısı CHP'ye oy vermek istemiyor' dedi. Akşener çıktı 1 yıl boyunca sistemli biçimde Kemal Bey'in aleyhine kampanya yaptı. CHP sanki ayıplı bir malmış gibi 'biz mecburiyetten ortak olduk. Aslında istemiyorduk' diyerek o insanların gönüllerinin kırılmasına da vesile oldu. Bu siyasi nankörlüktür" ifadesini kullandı.