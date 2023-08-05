2 bin 936 deprem konutu yıl sonunda teslim

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminden sonra yürütülen çalışmalarda adeta yeni şehirler oluşturuluyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği o depremden sonra TOKİ'nin inşa ettiği 25 bin konutla eski, depreme dayanıksız yapı stokundan büyük oranda kurtulan Elazığ, 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ili etkileyen depremlerin en az hasara neden olduğu illerden oldu. Kent merkezindeki Aşağı Demirtaş ve Yemişlik mevkileri ile ilçelerden Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de TOKİ tarafından temeli atılan 2 bin 936 konutun inşası sürüyor. 450 daireden oluşan 26 bloğun kaba inşaatı tamamlanırken, bitirilen bloklarda iç ve dış sıva çalışmaları yapılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, "Devlet bütün gücüyle hızlı bir şekilde, şehrin en güzel ve sağlam zeminli yerlerinde konut yapımını sürdürüyor. Yıl sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı daha güvenilir ev ortamlarına kavuşturacağız" dedi. AACumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından devam eden çalışmalara ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı. Bakanlar, bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımı biter bitmez vatandaşın eşyasını alıp taşınabileceği duruma getirilmesi için düğmeye basıldı. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar kalıcı konutların yol, su, doğalgaz, elektrik gibi altyapı projelerini yatırım programlarına alıp hızla bitirecek. Altyapının hızla tamamlanması için çalışmalar bakanlıklar arasında, belediyelerle koordineli bir şekilde yürütülecek.ANKARA