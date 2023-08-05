Devlet ve yerel yönetimler el ele hedef: 3 bin KM bisiklet yolu

Bisiklet kullanıcılarının taleplerine, günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara kulak veren SABAH, bugün de bisiklet yolları ve bisiklet kullanıcıları hakkında devletin ve yerel yönetimlerin ne gibi projeler yürüttüğünü ve bu kapsamda neler yaptığını açıklıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halihazırda var olan bin 643 kilometrelik bisiklet yolunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı'ndaki hedefi olan 3 bin kilometreye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. "Bisiklet Ağları ile Örülmüş bir Türkiye için" sloganıyla, Avrupa Bisiklet Ağı (Eurovelo) ile entegre bir şekilde hareket ettiklerini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "81 ilimizi bisiklet yollarıyla donatmak için yerel yönetimlerimize her türlü katkıyı ve desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.Türkiye'nin 604 kilometreyle en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da hedef 2030 yılında bunu 800 kilometreye çıkartmak. Dünyanın da örnek aldığı 'Bisiklet Şehri Konya, Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu ile Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapıyor.Zeytınburnu Belediye Başkanı'yken makam aracı olarak kullandığı bisikleti Beykoz'da da kullanan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Beykoz'da tüm yollar bisiklet yolu ilan edildi. Yani bir araba ve bisiklet, kara yolunda giderken eşit haklara sahip. Tüm yollara sık aralıklarla bisiklet işaretleri koyduk. Trafik ışıklarına da bisikletliler için özel bekleme alanları yaptık. Beykoz Ormanımız farklı bisiklet parkurları ve velodromuyla Türkiye'nin en büyük spor alanı" dedi.ZEYTINBURNU Belediyesi'nde bisiklet yolu da toplam 4.5 kilometre. Diğer ilçelere göre daha düz olduğu için pilot bölge seçilmiş durumda. Altı yıl önce Zeytinburnu'nun tüm yolları bisiklet kullanımına açıldı. Her 300 metreye bir tane denk şekilde 500 adet bisiklet ile 41 nokta paylaşımlı bisiklet istasyonu kuruldu. Sistem, Marmaray'dan Metrobüs'e kadar tüm ulaşım akslarında bulunuyor. Bisiklete dair gerekli trafik levhaları, tüm yol zeminlerinde bisikletli yol işaretleri çizildi. Sinyalizasyon noktalarına özel bisikletli trafik işaretleri konuldu. Trafik ışıklarında en öne, bisikletlilerin güvenle bekleyebileceği farklı renkte boyanmış 150 adet güvenli bekleme alanı oluşturuldu. 148 adet bisiklet park istasyonu ile 888 bisiklete park istasyonu oluşturuldu.FATİHBelediyesi, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Tarihi Kara Surları Millet Bahçesi projesinde 3.7 kilometre, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde 7 km bisiklet yolu tasarlandı. Tamamlanmasıyla birlikte tarihi surların gölgesinde bisikletle seyahat edilebilecek.. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Hem bisiklet kullanımını teşvik etmek hem de sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlediğimiz bisiklet turları Sulukule'den başlayıp Zeyrek'te sona eriyor" şeklinde konuştu.