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Giriş Tarihi: 5.8.2023 12:00

Dikili’de kadın pazarcıların tuvalet çilesi! Dikili’de Pazar yerinde tuvaletler bir aydır arızalı

İzmir’in gözde tatil yerlerinden Dikili’de Salihleraltı Pazarı’nda kadın esnaf tuvaletlerin bir aydır kapalı olması nedeniyle büyük sorun yaşıyor. Pazar yerindeki tuvaletlerin kapısına ‘arızalı’ yazılı tabelalar asıldı. 1 aydır yapılmayan tuvaletler yüzünden kadın esnaf tuvalet ihtiyacını giderecek yer bulamıyor. Bu duruma isyan eden kadın pazarcılar, “Dikili Belediyesi zabıtasını arıyoruz. ‘İyi günler’ diyerek telefonu yüzümüze kapatıyorlar” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dikili’de kadın pazarcıların tuvalet çilesi! Dikili’de Pazar yerinde tuvaletler bir aydır arızalı

İzmir'in popüler tatil yerlerinden Dikili'de Salihleraltı Pazarı'ndaki tuvaletler yaklaşık 1 ay önce arızalandı. 'Arızalı' tabelası asılan tuvaletler aradan geçen uzun süreye rağmen yeniden kullanıma açılmadı. Kadın pazarcılar CHP'li Dikili Belediyesi'ne durumu bildirmelerine rağmen bir sonuç elde edemedi.

Kadın esnaf tuvalet ihtiyacını gidermek için tezgahlarını bırakıp sokak sokak gezerek cami tuvaleti arıyor. Yaşadıkları duruma isyan eden kadın pazarcılar, "Bir aydır tuvaletleri kullanamıyoruz. Dikili Belediyesi zabıtasını arıyoruz. 'İyi günler' diyerek telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Kadın arkadaşlarım da aynı problemden mustarip. Kadın esnaf bu şekilde mağdur oluyor. Tuvalet ihtiyacı için camiye gidiyoruz. Ayıp çok ayıp. Tezgahımızı bırakıp sokak sokak gezerek cami tuvaleti arıyoruz. Bu durumu yaşamak zorunda değiliz. 1 ayda bir tuvaleti yapmak çok mu zor" dedi.

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Dikili’de kadın pazarcıların tuvalet çilesi! Dikili’de Pazar yerinde tuvaletler bir aydır arızalı
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