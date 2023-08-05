Dikili’de kadın pazarcıların tuvalet çilesi! Dikili’de Pazar yerinde tuvaletler bir aydır arızalı

İzmir'in popüler tatil yerlerinden Dikili'de Salihleraltı Pazarı'ndaki tuvaletler yaklaşık 1 ay önce arızalandı. 'Arızalı' tabelası asılan tuvaletler aradan geçen uzun süreye rağmen yeniden kullanıma açılmadı. Kadın pazarcılar CHP'li Dikili Belediyesi'ne durumu bildirmelerine rağmen bir sonuç elde edemedi.

Kadın esnaf tuvalet ihtiyacını gidermek için tezgahlarını bırakıp sokak sokak gezerek cami tuvaleti arıyor. Yaşadıkları duruma isyan eden kadın pazarcılar, "Bir aydır tuvaletleri kullanamıyoruz. Dikili Belediyesi zabıtasını arıyoruz. 'İyi günler' diyerek telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Kadın arkadaşlarım da aynı problemden mustarip. Kadın esnaf bu şekilde mağdur oluyor. Tuvalet ihtiyacı için camiye gidiyoruz. Ayıp çok ayıp. Tezgahımızı bırakıp sokak sokak gezerek cami tuvaleti arıyoruz. Bu durumu yaşamak zorunda değiliz. 1 ayda bir tuvaleti yapmak çok mu zor" dedi.