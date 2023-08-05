Emine Erdoğan’dan Amiral Fırat’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023 Yüksek Askeri Şûra kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ederek TSK'nın ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ı tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın gücünün hayatın her alanında, her meslekte başarı ve kararlılıkla var olduğuna bir kez daha şahit olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Görevinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir. 1998'de Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nda karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığı'nda görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsü'nde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti. 2023 yılında tuğamiral rütbesine yükseldi.