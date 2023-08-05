En ideal adaylarla zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.Kısıklı'daki konutundan öğlen saatlerinde çıkan Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii'ne geçti. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün altyapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlere başladı. Türkiye'yi taramaya devam ediyoruz. Amacımız en iyi aday tespitlerini yaparak seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat başkanım görüşmeleri yapıyor. Görüşmeler çerçevesinde Ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Biliyorsunuz biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Yani Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılları bizde una çevirecek ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız olarak o adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi yapmaya devam edeceğiz.Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut. Bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.Böyle bir kızımızınamiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. İlkdefa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktanamiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik.Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrakişûralarda devamı gelecektir.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca basın mensuplarına dondurma dağıttı.