İstanbul Valisi Gül: Esenyurt’ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ndeki programa; İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Kültür Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İl Göç Müdürü Fatih Ayna ile medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ve A Kanallar Genel Müdürü Abdulhalik Çimen'in de katıldığı toplantıda İstanbul Valisi Davut Gül, basın kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
Programda soruları yanıtlayan Davut Gül, kaçak göçmenler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek. Düzensiz Göçün İstanbul'un gündeminden çıkması için gerekli her türlü çalışma yapılıyor" dedi. Gül, bireysel silahlanma ilgili ise, "Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor" diye konuştu.
Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda. 1 milyonluk ilçe Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor" ifadelerini kulandı.
İstanbul'da deprem ve trafik sorunlarına da değinen Vali Gül, "İstanbul trafiğinin sorunlarının giderilmesi için araç sayısının belli olduğu şehirde Belediyelerin toplu taşıma sorununu çözecek yatırımları yapması gerekir. Toplu taşımanın cazip hale getirilmesi ile bu sorun çözümlenebilir. Ulaştırma Bakanlığımızında yatırımları ile belediyelerin projeleri ile bu sorunun üstesinden gelinebilinir. Taksi sorunu ise Münübüslerden taksiye geçişlerde 2 bin araç sisteme dahil olmamış. Hem taksi olmaması hem de ücret konusu vatandaşı rahatsız etmektedir. Bu sorunun çözümü ise toplu taşıma sisteminin arttırılması büyük fayda sağlayacaktır. Deprem konusunda ise Bakanlığın yarısı bizden kampanyası ve kentsel dönüşüm sistemi büyük fayda sağlayacaktır. Deprem riski taşıyan hiçbir okulumuz kalmamıştır. Evlerin dönüşümle yenilenmesi hususunda vatandaşlarımız fedakarlık yaparak sağlam konutlarında yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ayrıca Hastanelerimizde ise yenileri yapılmakta ve bir kısmınında güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Riskli binalarla ilgili her türlü çalışma yapılmıştır. Vatandaşların hastaneler konusunda sağlammı veya riskli mi diye endişelenmesine gerek yoktur" dedi.
Vali Gül, bin hayırsever aradıklarını belirterek, "Kültür, sanat, eğitim ve asayiş olmak üzere bir çok alanda bin tane hayırsever arıyoruz. Bin hayırseverin yapacağı alanlardaki çalışmalarla 5 yıl içinde bir çok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Şu ana kadar 20 hayırsever ile projeler üzerinde çalışma yapıyoruz" dedi.
"HAYVANLARIN BİR SAHİBİNİN OLMASI LAZIM"
Sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Gül, "Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak" şeklinde konuştu.