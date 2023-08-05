İstanbul Valisi Gül: Esenyurt’ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda

Vali Gül, bin hayırsever aradıklarını belirterek, "Kültür, sanat, eğitim ve asayiş olmak üzere bir çok alanda bin tane hayırsever arıyoruz. Bin hayırseverin yapacağı alanlardaki çalışmalarla 5 yıl içinde bir çok sorunun çözüleceğine inanıyorum. Şu ana kadar 20 hayırsever ile projeler üzerinde çalışma yapıyoruz" dedi.

"HAYVANLARIN BİR SAHİBİNİN OLMASI LAZIM"

Sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarda da bulunan Gül, "Hayvanların bir sahibinin olması lazım. 'Ben çok seviyorum, dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın, zaman zaman da insanlara zarar verebilir, hoş görelim' deme lüksümüz yok. Belediyelere kanunen bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yaptığında bu konuştuğumuz problemler ortadan kalkmış olur. Belediye görevin yapmazsa bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor, can kayıpları oluyor. Gaziantep'te şahit oldum yasaklı ırklardan birisi 4 yaşındaki bir çocuğun kafatasını yemişti. Bunu hayvanseverlikle karşılayacağımız bir mesele değil. Hayvanların birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunun sahiplenecekler. Onun dışındakileri de belediyeler görevini yapacak. Herkes görevini yaptığında sahipsiz hayvan problemi kalmamış olacak" şeklinde konuştu.