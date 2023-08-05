Sakine Garipoğlu’nun paylaşımları gündem olmuştu... Karabulut ailesinin avukatından o fotoğrafa tepki

KAMU VİCDANI ÇOK RAHATSIZ

Epözdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Şüphesiz ki ceza hukukunda suç ve cezada şahsilik, ceza yargılamasının evrensel prensibidir. 'Sizin kızınız katledilmiş, hunharca ve vahşice, gençliği, baharı, yarınları, ellerinden alınmış siz hâlâ kızınızı rüyanızda görüyorsunuz. Onun acısıyla uyanıyorsunuz ve karşı taraftaki aile bırakın özür dilemeyi, tazminat davasının sonuçları için mallarını kaçırmış, yargıyı manipüle etmeye çalışmış, Cem Garipoğlu gibi bir caniyi saklamış, adalete teslim etmemiş, baba kendisi tahliye olabilmek için 197 gün sonra Cem Garipoğlu'nu teslim etmiş. Tüm bunları yaşadıktan sonra acılı aileden bir özür dilemek yerine yıllar sonra bile insanların kanına dokunabilecek şekilde, paylaşımlarda bunuyorsunuz. Bu ahlaki de değil vicdani de değil. Aileyi kanatıyor, ciddi bir travma yaratıyor. Kamu vicdanı da çok rahatsız."