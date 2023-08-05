Suriye’de 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Ayrıca, MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, arama-tarama faaliyetinde, 10 bin 800 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 doçka mühimmatı, 11 doçka makineli tüfek namlusu, bir doçka tüfek sehpası, 2 doçka gövdesi ele geçirildiği kaydedildi.