Yusufeli’nde son 4 metre

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulundu. Testlerin bitmesinin ardından hedef kotanın 4 metre daha yükselmesiyle elektrik üretilmeye başlanacağını belirteren Bakan Bayraktar, "Burada yılda 1.8-1.9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2.5 milyon hane halkının, vatandaşımızın evine elektrik buradan gidebilecek" dedi.Bayraktar, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda enerji yüzyılı yapacak en müstesna yerlerden birinde inceleme yaptıklarını söyleyerek "588 megavatlık bir kurulu güce sahip. Hakikaten mühendislik, uygulanan teknik ve yenilikler açısından dünyada literatüre girebilecek bir projeyi görme fırsatı bulduk. Yenilenebilir enerji ve yerli kaynak kullanımı önemli. Ben burada bu projenin hayata geçmesin esasında bize vizyon olarak bunu koyan başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, projede emeği geçen DSİ ve yüklenici firma çalışanlarına, şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize müstesna bir eser kazandırıldı" dedi. AA