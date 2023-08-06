CHP'deki Genel Başkanlık krizine İlgezdi de katıldı: İmamoğlu'na değişimi sordum "Bilmiyorum" dedi



"'KEMAL SEN KALK BEN GELİYORUM' DİYEN BİR KADRO AYAĞA KALKTI PARTİDE"

Konuşmasında CHP'deki değişim tartışmasına değinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Sayın Genel Başkan aday olduğunda, dedik ki en doğru adaydır seçimi yüzde 10 farkla alıyoruz. Seçim kayboldu, ben bir gün sonra genel merkeze gittim. Genel başkan tek başına oturuyordu hayat böyledir, kaybedenin yüzü soğuk olur. Ne hikmetse parti kendi içinde hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan burada benim başkanlarım var, genel başkan yardımcılarım var, belediye başkanlarım var, ilçe başkanlarım var. Hiçbir siyasal değerlendirme yapmadan, ne ilçelerinde, ne örgütünde ne parti meclisinde hiçbir toplantı yapmadan daha, sanki 'Kemal sen kalk ben geliyorum' diyen bir kadro ayağa kalktı partide. 'Değişim', Sevgili arkadaşlar, bu arkadaşlar CHP'nin hiçbir geleneğini, kültürünü bilmiyorlar. Hiç Ecevit'in bu partide nasıl genel başkan olduğunu, bu değişimin nasıl olduğunu okumamışlar. Tabi ki hepimiz değişeceğiz bu koltuklar kimsenin babasın malı değil, Kemal Kılıçdaroğlu gidecek bir gün başkası gelecek, Battal İlgezdi gidecek bir gün buraya başkası gelecek. Bizim konuşacağımız yer burası, parti meclisleri, kendi örgütlerimiz" dedi.