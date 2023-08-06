"Gurbetçilerin vefasını 15 Temmuz direnişi ve 6 Şubat depremlerinde de gördük"

Bir dizi ziyaret ve 16. Gurbetçi Festivaline katılmak üzere ata ocağı Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, festival alanında vatandaşlara seslendi. Afyonkarahisar'a ve Emirdağ'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek sözlerine başlayan Bakan Göktaş, devletin güçlü desteğinin son 20 yılda ülkesinden uzak yaşayan gurbetçilerin hayatını kolaylaştırmaya başlandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gurbetçilerin vatan hasretini çok iyi anlamıştır. Bizi, Türkiye'deki kardeşlerimizden hiç ayırmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, özgüvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde 'ben Türküm' demekten gurur duyuyorsunuz biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlarımız, ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalıdır" dedi.

2023 GENEL SEÇİMLERİNDE DE VARLIĞINIZI YAKINDAN HİSSETTİK

"Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük" diyen Bakan Göktaş, "Uzak ülkelerde olsalar da depremden etkilenen şehirlerimizin ihtiyaçlarıyla çok yakından ilgilendiniz. Manevi desteğinizin yanı sıra yardımlarda bulundunuz. Allah razı olsun hepinizden. Tırlar dolusu yardım getirdiniz. Bugün depremin 6'ncı ayını yaşıyoruz. 6 ay geçti ama bize onları asla unutmadık unutmayacağız. Her zaman devletimiz var gücü ile o vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Ve sizler de o yardımlarınızı her geçen gün bizler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak depolarımıza gelen yardımlarınızı vatandaşlarımıza, depremzedelerimize ulaştırdık. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. 2023 Genel Seçimlerinde de varlığınızı yakından hissettik" diye konuştu.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 6,5 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Gurbetçilere sunulan imkanların takdir gördüğünü vurgulayan Bakan Göktaş, "Oluşan memnuniyet seçim sonuçlarına yansımıştır. Yurt dışında yaşayan Türkler ayrıca, bulundukları ülkelerden ana vatanlarına baktıklarında, Türkiye'nin nerelere geldiğini çok yakından görmekte. Bu anlamda uluslararası arenada ülkemizin artan itibarını açık ve net olarak görebiliyorsunuz. Şu an yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımız var. Her birinin mutluluğu, huzuru bizi yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız kimi zaman yaşadıkları ülkelerde birtakım haksızlıklara uğrayabiliyor" dedi.

ATAŞELİKLERİMİZİN SAYISINI DA ARTIRIYORUZ

Ülkede yaşayan herkesin, insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Benzer şekilde, Türklerin yurt dışı yaşamının iyileşmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede, ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin gelişim çizgisi şüphesiz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın da göğsünü kabartıyor. Türkiye'nin artan gücü yurt dışında yaşayan Türkler için attığımız somut adımlara da yansıyor. Örneğin, 2012 yılından itibaren Avrupalı Türkler, yaşadıkları ülkelerde, Türkiye'deki seçimler için oy kullanabiliyor. Bu adımla, uzaklardaki vatandaşlarımızla bağımız korunuyor, kader ortaklığımız devam ediyor. Aynı zamanda "Nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız" diyerek yurt dışındaki aile ataşeliklerimizin sayısını da artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA VE BELÇİKA'YA AİLE ATAŞELİĞİ KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Bakanlık olarak Almanya, Berlin Büyükelçiliğinde, Düsseldorf, Hamburg, Köln ve Stuttgart başkonsolosluklarında ataşeliklerinin olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, "Aynı zamanda hem Fransa'da hem Belçika'da aile ataşeliği kurmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemesi ve sorunlarının daha kolay çözülmesi için gerekli tüm rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Her şeyden önemlisi dünyanın her yerinde yaşayan kardeşlerimiz için hizmetlerimizi ulaşılabilir hale getiriyor, uzakları yakın ediyoruz. Biz gurbetçilerin aşina olduğu üzere, evlerimiz memleketimiz, ailelerimiz milletimizdir. Ben şuna yürekten inanıyorum ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile ilişkilerimizde saklıdır"

Emirdağ İlçe Meydanında düzenlenen 16'ıncı Gurbetçi Festivaline Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve ilçe protokolü katıldı.