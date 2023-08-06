Kültür Yolu Festivalleri Kapadokya’dan başladı

TürkiyeKültür Yolu Festivallerinin ilk durağı olan Kapadokya'da Balon ve Kültür Yolu Festivali'nin startı dün verildi. Bu yıl 11 ilde 30 binden fazla sanatçıyı 4 binden fazla etkinlikte on milyonlarca sanatseverle buluşturmayı hedefleyen festivallerin ilki Kapadokya'da 13 Ağustos'a kadar sürecek. Festival kapsamında Refik Anadol'un 'Rönesans Rüyaları' isimli dijital sergisi Meryem Ana Kilisesi'nde görülebilecek.Dün akşam Göreme Festival alanında Simge Sağın konseri binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava sahnesinde 'Atatürk'ün en sevdiği şarkılar' konseri verildi. Bu akşam müzikseverleri Madrigal konseri bekliyor. Öte yandan festivalin açılışı için Kapadokya'ya giden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "5 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar 100 günlük bir maratonda farklı illerde doyasıya etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacağız. Hedefimiz her yıl 4-5 tane yeni şehri ekleyerek 2028 yılına kadar 35 şehirde kültür yılı festivallerini gerçekleştirmek" dedi.