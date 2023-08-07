Beşiktaş’taki cinayet öncesi mekana ateş açıldığı anlar kamerada

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak'ta, 3 Ağustos 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle restoran önüne gelen iki kişiden yolcu koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal, belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada restoranda yemek yiyen Murat Okaytuğ ile Ömer Atakan Keleş, açılan ateş sonucu yaralandı. Hayal, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışırken, restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ile restoran çalışanı Serhat E., arkasından tabancayla ateş etti. Sertan Taylan Hayal, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak motosikletten düştü. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü arkadaşı ile motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.