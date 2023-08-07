CHP’de herkes birbirine tepkili.. Sözlü sataşmalar bitmiyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. İlgezdi, İmamoğlu'nun kariyer planlaması yaptığına işaret ederek, değişimi bilmeden değişim istiyor suçlamasında bulundu.
CHP'DE İŞLER KARIŞIK
CHP'deki değişim tartışmalarına ismi sürekli skandallarla anılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de girdi. Bir toplantıda konuşan İlgezdi, "İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi, "Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen İlgezdi, "CHP kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA 'İLKESİZ' ÇIKIŞI
Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'ilkesiz' çıkışı geldi. Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özcan, "Tüzük değişikliği gerekli ama önce Kılıçdaroğlu değişmeli. 13 yıldır CHP'liler sizi iyi tanıdı. Ne kadar ilkesiz olduğunuzu gördüler. CHP'liler bu saatten sonra Sayın Kılıçdaroğlu istifa ediyor haberini duymadıktan sonra heyecanlanamaz." paylaşımın yaptı.
YARKADAŞ'A 'YALAKA' SALVOSU
Özcan, değişim taraftarlarına karşın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı da 'yalaka' olmakla itham etti.
Özcan, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?" dedi.