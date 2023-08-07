CHP’de herkes birbirine tepkili.. Sözlü sataşmalar bitmiyor

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. İlgezdi, İmamoğlu'nun kariyer planlaması yaptığına işaret ederek, değişimi bilmeden değişim istiyor suçlamasında bulundu.

CHP'DE İŞLER KARIŞIK

CHP'deki değişim tartışmalarına ismi sürekli skandallarla anılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de girdi. Bir toplantıda konuşan İlgezdi, "İmamoğlu ile yüz yüze yaptığı görüşmeyi anlatan İlgezdi, "Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun?" ifadelerini kullandı.