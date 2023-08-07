Tunç Soyer'in açıklamasına sert tepki! "İzmirli’yle dalga mı geçiyorsun Soyer"

Bursalı, "Soyer, resmen İzmirlilerin aklıyla dalga geçiyor. Çünkü bu sözlerin başka izahı yok. Kokudaki birkaç günlük geçici bir aşağı inişi fırsat bilip sanki sorunu çözmüş bir kahramanmış havası yaratmaya çalışıyor. Ama sahte kahramanlar hiç bir zaman toplumdan beklediği ilgiyi göremez. Tarihte bunun çok sayıda örneği var. 50-60 yıldır çözülemeyen ve kendi döneminde daha da ağırlaşan koku sorununu 1 yılda çözmüş gibi algı oluşturmaya çalışmak skandal bir anlayıştır" dedi.

"DOKTORA MUAYENE OLUN"

İzmir'de yaşayıp da "Koku sorunu kalmadı" diyen birinin mutlaka bir kulak-burun-boğaz hekimine muayene olması gerektiğini belirten Bursalı, şöyle konuştu: "Çünkü burnu koku alamıyordur. Soyer ve ekibine de bunu tavsiye ediyorum. İzmirli bu ucuz numaraları yemez. İnsan, merak ediyor yarın öbür gün koku sorunu tekrar ağırlaştığında 'Sorunu yüzde 90 çözdük' diyen Soyer, İzmirlinin yüzüne nasıl bakacak? Gerçi daha önce de birçok yalanı ortaya çıktığında hiçbir şey olmamış gibi hareket ettiğini bildiğimiz için bunda zorlanmayacağını söylemek de mümkün"

"AK BELEDİYECİLİK ÇÖZECEK"

Bursalı, son olarak "Bu sorunu 60 yıldır çözemeyen zihniyetten bu sorunu çözmesini beklemek doğru değil. İzmir'in kangren hale gelmiş koku sorununu Haliç'i yıllar önce temizleyip İstanbul'u kurtaran AK Belediyecilik anlayışı çözecek" ifadelerini kullandı.