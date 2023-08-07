Makam aracıyla sevgiliye ilaç servisi işinden etti

CHP İletişim Koordinatörü Ömer Topksakal, süresiz olarak görevden uzaklaştırıldı. Topsakal'ın "yıllık izin" adı altında "görevden uzaklaştırılmasının" sebebi ise şaşırttı. İddialara göre, Topsakal'ın görevden alınmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracını kullanarak kendi özel işleri için kullanması etkili oldu. Kılıçdaroğlu'nun, "CHP muhabirlerinin telefonlarına da çıkmadığı" yönünde gelen şikayetlerin artması sonrasında da Topsakal'dan duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdiği öğrenildi.İddialara göre; Topsakal son olarak CHP'nin yandaş televizyonu KRT'nin Ankara Temsilciliği görevine getirilen kız arkadaşı Selen Yalaz'ın ağrı kesici ilaç istemesi üzerine, Kılıçdaroğlu'nun makam şoförünü çağırarak Kılıçdaroğlu'nun makam aracıyla KRT binasındaki Yalaz'a ilaç gönderdi. Olayın patlak vermesi ile "izin" kararı verilen Topsakal ise partiye geri dönemedi.